Головна Одеса Місця є — в Одесі немає черги до дитячих садків

Місця є — в Одесі немає черги до дитячих садків

Дата публікації: 29 серпня 2025 16:55
На Одещині понад 1000 вільних місць у дитячих садках - що взагалі відбувається
Маленькі діти. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі відкриті лише ті дитсадки, які мають укриття поблизу на випадок повітряної тривоги. Однак місць у закладах дошкільної освіти достатньо, аби прийняти усіх малеч.

Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич, передають журналісти Новини.LIVE.

Дитсадки Одеси — що відбувається

В Одесі нині працюють 102 дитячі садки із 137, які є в наявності. У зв'язку з вимогами військового часу, відкриті наразі лише ті заклади, де облаштовані укриття або є доступ до простіших сховищ поблизу.

"Чому так? Ми розуміємо, що це маленькі діти і якщо відстань більше за 100 метрів, фізично неможливо виконати всі умови безпеки і своєчасно відвести дітей до укритя",— каже директорка департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич.

Олена Буйневич також додала, що деякі дитсадки в Одесі переповнені. Але у місті залишаються понад тисячу вільних місць у багатьох дошкільних закладах, тож батькам пропонують оформлювати дітей до них.

None - фото 1
Олена Буйневич на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що шкільний рік продовжувати не будуть. А також про те, чи будуть цього разу лінійки.

