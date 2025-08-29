Видео
Главная Одесса Места есть — в Одессе нет очереди в детские сады

Места есть — в Одессе нет очереди в детские сады

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 16:55
В Одесской области более 1000 свободных мест в детских садах - что вообще происходит
Маленькие дети. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе открыты только те детсады, которые имеют укрытие поблизости на случай воздушной тревоги. Однако мест в учреждениях дошкольного образования достаточно, чтобы принять всех малышей.

Об этом во время брифинга сообщила директор департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич, передают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Детсады Одессы — что происходит

В Одессе сейчас работают 102 детских сада из 137, которые есть в наличии. В связи с требованиями военного времени, открыты пока только те учреждения, где обустроены укрытия или есть доступ к более простым убежищам поблизости.

"Почему так? Мы понимаем, что это маленькие дети и если расстояние больше 100 метров, физически невозможно выполнить все условия безопасности и своевременно отвести детей в укрытие",— говорит директор департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.

Елена Буйневич также добавила, что некоторые детсады в Одессе переполнены. Но в городе остаются более тысячи свободных мест во многих дошкольных учреждениях, поэтому родителям предлагают оформлять детей именно туда.

None - фото 1
Елена Буйневич на брифинге. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, что школьный год продолжать не будут. А также о том, будут ли на этот раз линейки.

Одесса образование дети детские сады Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
