Когда и каким образом в Одессе завершится учебный год для детей

Учебный год в Одессе планируют завершить в конце мая. В случае непредвиденных ситуаций продлевать его до июня не будут, а просто уплотнят учебные программы.

Об этом во время брифинга сообщила общественности директор департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич, передают журналисты Новини.LIVE.

Завершение учебного года

В Одессе учебный год 2025-2026 планируют завершить 26 мая. Учебные заведения могут не успеют выполнить учебный план, если будут вводиться карантины или произойдут задержки из-за боевых действий. Однако даже в таком случае в июне дети посещать занятия не будут, ведь в нашем городе в этот период уже достаточно жарко. Если проблема появится, то ее решат с помощью уплотнения образовательных программ.

"Конечно, всем понятно, что военные действия, невыполнение учебных планов и программ в случае ведения карантинов могут мешать завершить вовремя. Но если это будет иметь привычный для нас формат одной, двух, даже трех недель, то мы уплотняем программу и учебный год не продолжим. Это только, если будет какая-то такая чрезвычайная ситуация, дай Бог, которой мы очень бы хотели избежать",— говорит директор департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.

