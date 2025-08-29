Видео
Учебный год в Одессе продлевать не будут — что планируют

Учебный год в Одессе продлевать не будут — что планируют

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 15:42
Когда и каким образом в Одессе завершится учебный год для детей
Дети в школе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Учебный год в Одессе планируют завершить в конце мая. В случае непредвиденных ситуаций продлевать его до июня не будут, а просто уплотнят учебные программы.

Об этом во время брифинга сообщила общественности директор департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич, передают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Завершение учебного года

В Одессе учебный год 2025-2026 планируют завершить 26 мая. Учебные заведения могут не успеют выполнить учебный план, если будут вводиться карантины или произойдут задержки из-за боевых действий. Однако даже в таком случае в июне дети посещать занятия не будут, ведь в нашем городе в этот период уже достаточно жарко. Если проблема появится, то ее решат с помощью уплотнения образовательных программ.

"Конечно, всем понятно, что военные действия, невыполнение учебных планов и программ в случае ведения карантинов могут мешать завершить вовремя. Но если это будет иметь привычный для нас формат одной, двух, даже трех недель, то мы уплотняем программу и учебный год не продолжим. Это только, если будет какая-то такая чрезвычайная ситуация, дай Бог, которой мы очень бы хотели избежать",— говорит директор департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.

None - фото 1
Елена Буйневич на брифинге. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о том, будут ли линейки на День знаний. А также о том, что в Одесской области продолжается проверка школ на наличие укрытий.

Одесса образование школы дети Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
