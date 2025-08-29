Коли та яким чином в Одесі завершиться навчальний рік для дітей

Діти у школі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Навчальний рік в Одесі планують завершити наприкінці травня. У разі непередбачуваних ситуацій продовжувати його до червня не будуть, а просто ущільнять навчальні програми.

Про це під час брифінгу повідомила громадскості директорка департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич, повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Завершення навчального року

В Одесі навчальний рік 2025-2026 планують завершити 26 травня. Заклади освіти можуть не встигнуть виконати навчальний план, якщо будуть запроваджуватися карантини або стануться затримки через бойові дії. Однак навіть у такому випадку у червні діти відвідувати заняття не будуть, адже у нашому місті в цей період вже досить спекотно. Якщо проблема з'явиться, то її вирішать за допомогою ущільнення освітніх програм.

"Звичайно, всім зрозуміло що військові дії, невиконання навчальних планів та програм у разі ведення карантинів можуть заважати завершити вчасно. Але якщо це буде мати звичний для нас формат одного, двох, навіть трьох тижнів, то ми ущільнюємо програму і навчальний рік не продовжимо. Це тільки якщо буде якась така надзвичайна ситуація, дай Бог, якої ми дуже б хотіли уникнути",— каже директорка департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич.

Олена Буйневич на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи будуть лінійки на День знань. А також про те, що на Одещині триває перевірка шкіл на наявність укриттів.