Коли та яким чином в Одесі завершиться навчальний рік для дітей

Навчальний рік в Одесі не продовжуватимуть — що планують
Навчальний рік в Одесі планують завершити наприкінці травня. У разі непередбачуваних ситуацій продовжувати його до червня не будуть, а просто ущільнять навчальні програми.
Про це під час брифінгу повідомила громадскості директорка департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич, повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Завершення навчального року
В Одесі навчальний рік 2025-2026 планують завершити 26 травня. Заклади освіти можуть не встигнуть виконати навчальний план, якщо будуть запроваджуватися карантини або стануться затримки через бойові дії. Однак навіть у такому випадку у червні діти відвідувати заняття не будуть, адже у нашому місті в цей період вже досить спекотно. Якщо проблема з'явиться, то її вирішать за допомогою ущільнення освітніх програм.
"Звичайно, всім зрозуміло що військові дії, невиконання навчальних планів та програм у разі ведення карантинів можуть заважати завершити вчасно. Але якщо це буде мати звичний для нас формат одного, двох, навіть трьох тижнів, то ми ущільнюємо програму і навчальний рік не продовжимо. Це тільки якщо буде якась така надзвичайна ситуація, дай Бог, якої ми дуже б хотіли уникнути",— каже директорка департаменту освіти і науки одеської міськради Олена Буйневич.
