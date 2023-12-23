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Мітинг на Дерибасівській — родичі військових вимагають демобілізації

23 грудня 2023 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Мітинг на Дерибасівській — родичі військових вимагають демобілізації
Люди з плакатами у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні в центрі Одеси знову відбувся мітинг. На цей раз вийшли рідні військовослужбовців, вони вимагають від центральної влади перегляду термінів військової служби.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мітинг на Дерибасівській

Декілька десятків одеситів з плакатами в руках, вийшли на мітинг на Дерибасівську до новорічної ялинки. Вони вимагають підтримати проєкт закону 9142, щоб військові мали змогу звільнитися в запас за бажанням після 18 місяців служби. Під час мирної акції одесити викрикували: "Настав час інших" та "Життя героям". 

Організаторка мітингу Анастасія. Фото: Новини.LIVE

Про що законопроєкт №9142 

Законопроєкт спрямований на забезпечення встановлення конкретних термінів військової служби за призовом. У пояснювальній записці йдеться, що проєкт пропонує внести зміни до Закону Про військовий обов’язок та військову службу і встановити строк служби не більше 18 місяців з моменту призову. Крім того, згідно із законопроєктом демобілізовані військові не повинні підлягати мобілізації протягом 5 років з дня звільнення зі служби.

Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, одесити знову вийшли на мітинг перед одеською мерією, щоб висловити своє невдоволення непершочерговими витратами місцевого бюджету. Люди вимагають спрямувати кошти на фронт, а не на ремонт фасадів.

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