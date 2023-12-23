Мітинг на Дерибасівській — родичі військових вимагають демобілізації
Сьогодні в центрі Одеси знову відбувся мітинг. На цей раз вийшли рідні військовослужбовців, вони вимагають від центральної влади перегляду термінів військової служби.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Мітинг на Дерибасівській
Декілька десятків одеситів з плакатами в руках, вийшли на мітинг на Дерибасівську до новорічної ялинки. Вони вимагають підтримати проєкт закону 9142, щоб військові мали змогу звільнитися в запас за бажанням після 18 місяців служби. Під час мирної акції одесити викрикували: "Настав час інших" та "Життя героям".
Про що законопроєкт №9142
Законопроєкт спрямований на забезпечення встановлення конкретних термінів військової служби за призовом. У пояснювальній записці йдеться, що проєкт пропонує внести зміни до Закону Про військовий обов’язок та військову службу і встановити строк служби не більше 18 місяців з моменту призову. Крім того, згідно із законопроєктом демобілізовані військові не повинні підлягати мобілізації протягом 5 років з дня звільнення зі служби.
Нагадаємо, сьогодні, 23 грудня, одесити знову вийшли на мітинг перед одеською мерією, щоб висловити своє невдоволення непершочерговими витратами місцевого бюджету. Люди вимагають спрямувати кошти на фронт, а не на ремонт фасадів.
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