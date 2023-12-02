Одесити знову вийшли на мітинг — які вимоги

Люди з плакатами у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В центрі Одеси знову вийшли на мітинг рідні військовослужбовців. Вони вимагають від центральної влади передивитися строки військової служби.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Мітинг в Одесі

Люди з плакатами в руках на яких написано "Ніхто не виживе на війні 3 роки" та "демобілізація не просто право, а необхідність" вийшли на мітинг перед стінами міськради. Після оголошення тривоги, вони відійшли до оперного театру. Мітингувальники вимагають підтримати проєкт закону 9142, щоб військові мали змогу звільнитися в запас за бажанням після 18 місяців служби. Під час акції одесити збирають підписи, які відправляють на Банкову. Одесити вже зверталися до різних інстанцій, але поки що відповідь надійшла тільки від народної депутатки.

"На перше звернення нам відповіла нардепка Мар’яна Безугла. Вона сказала, що наші чоловіки належать державі, що вони не хочуть втратити бійців, які були підготовлені іноземними тренерами. Хоча, наші чоловіки, які пішли захищати країну з перших днів, не мали можливості підготуватися", — розказала організаторка мітингу, Анастасія.

Організаторка мітингу Анастасія. Фото: Новини.LIVE

Про що законопроєкт №9142

Законопроєкт спрямований на забезпечення встановлення конкретних термінів військової служби за призовом. У пояснювальній записці йдеться, що проєкт пропонує внести зміни до Закону Про військовий обов’язок та військову службу і встановити строк служби не більше 18 місяців з моменту призову. Крім того, згідно із законопроєктом демобілізовані військові не повинні підлягати мобілізації протягом 5 років з дня звільнення зі служби.

Сестра військовослужбовців з плакатом у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Люди з плакатами в руках в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі відбувся мітинг щодо демобілізації військових, які перебувають на фронті з перших днів війни. На Думську площу вийшли рідні та друзі бійців, які просять про ротацію.