Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одесити знову вийшли на мітинг — які вимоги arrow

Одесити знову вийшли на мітинг — які вимоги

2 грудня 2023 13:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесити знову вийшли на мітинг — які вимоги
Люди з плакатами у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В центрі Одеси знову вийшли на мітинг рідні військовослужбовців. Вони вимагають від центральної влади передивитися строки військової служби.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:

Мітинг в Одесі

Люди з плакатами в руках на яких написано "Ніхто не виживе на війні 3 роки" та  "демобілізація не просто право, а необхідність" вийшли на мітинг перед стінами міськради. Після оголошення тривоги, вони відійшли до оперного театру. Мітингувальники вимагають підтримати проєкт закону 9142, щоб військові мали змогу звільнитися в запас за бажанням після 18 місяців служби. Під час акції одесити збирають підписи, які відправляють на Банкову. Одесити вже зверталися до різних інстанцій, але поки що відповідь надійшла тільки від народної депутатки. 

"На перше звернення нам відповіла нардепка Мар’яна Безугла. Вона сказала, що наші чоловіки належать державі, що вони не хочуть втратити бійців, які були підготовлені іноземними тренерами. Хоча, наші чоловіки, які пішли захищати країну з перших днів, не мали можливості підготуватися", — розказала організаторка мітингу, Анастасія.

Організаторка мітингу Анастасія. Фото: Новини.LIVE

Про що законопроєкт №9142 

Законопроєкт спрямований на забезпечення встановлення конкретних термінів військової служби за призовом. У пояснювальній записці йдеться, що проєкт пропонує внести зміни до Закону Про військовий обов’язок та військову службу і встановити строк служби не більше 18 місяців з моменту призову. Крім того, згідно із законопроєктом демобілізовані військові не повинні підлягати мобілізації протягом 5 років з дня звільнення зі служби.

Сестра військовослужбовців з плакатом у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Люди з плакатами в руках в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одесі відбувся мітинг щодо демобілізації військових, які перебувають на фронті з перших днів війни. На Думську площу вийшли рідні та друзі бійців, які просять про ротацію.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі