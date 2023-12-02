Одесситы снова вышли на митинг — какие требования

Люди с плакатами в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В центре Одессы снова вышли на митинг родные военнослужащих. Они требуют от центральных властей пересмотреть сроки военной службы.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

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Митинг в Одессе

Люди с плакатами в руках, на которых написано "Никто не выживет на войне 3 года" и "демобилизация не просто право, а необходимость" вышли на митинг перед стенами горсовета. После объявления тревоги они отошли к оперному театру. Митингующие требуют поддержать проект закона 9142, чтобы военные имели возможность уволиться в запас по желанию после 18 месяцев службы. Во время акции одесситы собирают подписи, отправляемые на Банковую. Одесситы уже обращались в разные инстанции, но пока ответ поступил только от народного депутата.

"На первое обращение нам ответила нардеп Марианна Безуглая. Она сказала, что наши мужчины принадлежат государству, что они не хотят потерять бойцов, которые были подготовлены иностранными тренерами. Хотя наши мужчины, ушедшие защищать страну с первых дней, не имели возможности подготовиться", — рассказала организатор митинга, Анастасия.

Организатор митинга Анастасия. Фото: Новини.LIVE

О чем законопроект №9142

Законопроект направлен на обеспечение установления конкретных сроков военной службы по призыву. В пояснительной записке говорится, что проект предлагает внести изменения в Закон о воинской обязанности и военной службе и установить срок службы не более 18 месяцев с момента призыва. Кроме того, согласно законопроекту, демобилизованные военные не должны подлежать мобилизации в течение 5 лет со дня увольнения со службы.

Сестра военнослужащих с плакатом в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Люди с плакатами в руках в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе состоялся митинг по демобилизации военных, которые находятся на фронте с первых дней войны. На Думскую площадь вышли родные и друзья бойцов, просящих о ротации.