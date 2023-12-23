Митинг на Дерибасовской — родственники военных требуют демобилизации

Люди с плакатами в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новости.

Сегодня в центре Одессы снова прошел митинг. В этот раз вышли родные военнослужащих, они требуют от центральных властей пересмотра сроков военной службы.

Об этом сообщает корреспондент Новости.LIVE.

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Митинг на Дерибасовской

Несколько десятков одесситов с плакатами в руках, вышли на митинг на Дерибасовске в новогоднюю елку. Они требуют поддержать проект закона 9142, чтобы военные имели возможность уволиться в запас по желанию после 18 месяцев службы. Во время мирной акции одесситы выкрикивали: "Пришло время других" и "Жизнь героям".

Организатор митинга Анастасия. Фото: Новости.

О чем законопроект №9142

Законопроект направлен на обеспечение установления конкретных сроков военной службы по призыву. В пояснительной записке говорится, что проект предлагает внести изменения в Закон о воинской обязанности и военной службе и установить срок службы не более 18 месяцев с момента призыва. Кроме того, согласно законопроекту, демобилизованные военные не должны подлежать мобилизации в течение 5 лет со дня увольнения со службы.

Напомним, сегодня, 23 декабря, одесситы снова вышли на митинг перед одесской мэрией, чтобы выразить свое недовольство первоочередными расходами местного бюджета. Люди требуют направить деньги на фронт, а не на ремонт фасадов.