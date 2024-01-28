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Мітинг в Одесі — родичі військових вимагають демобілізації

28 січня 2024 15:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Мітинг в Одесі — родичі військових вимагають демобілізації
Мирна хода на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 28 січня, в Одесі відбувся мирний мітинг. Учасники вимагають демобілізації своїх родичів, які перебувають на фронті. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мирна хода в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Мирна хода в центрі Одеси

З власноруч плакатами виготовленими плакатами понад сто людей влаштували мирну ходу вулицею Дерибасівською. Вона почалася від пам’ятника Де Рибасу і закінчилась біля міського саду. Таким чином учасники мітингу висловили свою незадоволеність політикою уряду щодо строків перебування військових на фронті. Організаторка акції каже, що сьогодні це вже шостий за рахунком мітинг. Окрім Одеси, на пікет вийшли й інші міста. 

"Ми рідні військовослужбовців вийшли на шостий всеукраїнський пікет за встановлення розумних термінів служби та добровільну мобілізацію після 18 місяців служби. Сьогодні вийшло понад 20 міст. Будемо виходити до того часу, поки не буде установлено ці граничні терміни для нуля, для тилу, для всіх", — зазначила організаторка мітингу Анастасія.   

Організаторка мітингу Анастасія. Фото: Новини.LIVE

Демобілізація не просто право, а необхідність

На плакатах написані гасла: Дайте нашим синам жити! Військові теж втомлюються! Воїни не раби! та інші. Рідні військовослужбовців зазначають, що демобілізація — це не примха для жінок чи матерів військових, це необхідність. Адже всі мають право на відпочинок та реабілітацію

"Їм потрібен відпочинок. Потрібно відновитися: пройти комплексний курс з психологом. Реабілітацію. Тому що люди, які захищають нас не зможуть робити цього вічно", — каже організаторка мітингу Анастасія. 

Мітинг за демобілізацію в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Про що законопроєкт №9142 

Зазначимо, що мітингувальники вимагають підтримати проєкт закону 9142, щоб військові мали змогу звільнитися в запас за бажанням після 18 місяців служби. Крім того, згідно із законопроєктом, демобілізовані військові не повинні підлягати мобілізації протягом 5 років з дня звільнення зі служби.

Люди з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що під час дії воєнного стану військовослужбовці ЗСУ не можуть звільнитися з військової служби так само легко, як і у мирний час. На додаток, кількість підстав, які дають таку змогу, суттєво зменшена. Проте нещодавно у ВР зареєстрували законопроєкт, який у разі ухвалення надаватиме змогу демобілізуватися ще двом категоріям військових.

Люди в Одесі вийшли на мітинг. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 27 січня, мешканці Одеси знову вийшли на мітинг біля мерії. Так містяни висловлюють своє невдоволення передбаченими в бюджеті витратами, які вони вважають непріоритетними. Люди вимагають перерозподілу коштів на потреби фронту та армії, а не на ремонт фасадів та доріг.

Одеса
мітинг
Одеська область
військові
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