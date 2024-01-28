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Митинг в Одессе — родственники военных требуют демобилизации

28 января 2024 15:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Митинг в Одессе — родственники военных требуют демобилизации
Мирное шествие на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 28 января, в Одессе прошел мирный митинг. Участники требуют демобилизации своих находящихся на фронте родственников.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Мирное шествие в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Мирное шествие в центре Одессы

С собственноручно изготовленными плакатами более ста человек устроили мирное шествие по улице Дерибасовской. Оно началось от памятника Де Рибасу и закончилось у городского сада. Таким образом митингующие выразили свое недовольство политикой правительства относительно сроков пребывания военных на фронте. Организатор акции говорит, что сегодня это уже шестой по счету митинг. Кроме Одессы, на пикет вышли и другие города.

"Мы, родные военнослужащих, вышли на шестой всеукраинский пикет за установление разумных сроков службы и добровольную мобилизацию после 18 месяцев службы. Сегодня вышло более 20 городов. Будем выходить до тех пор, пока не будут установлены эти предельные сроки для нуля, для тыла, для всех", — отметила организатор митинга Анастасия.

Организатор митинга Анастасия. Фото: Новини.LIVE

Демобилизация не просто право, а необходимость

На плакатах написаны лозунги: "Дайте нашим сыновьям жить!", "Военные тоже устают!", "Воины не рабы!" и другие. Родные военнослужащих отмечают, что демобилизация — это не блажь для жен или матерей военных, это необходимость. Ведь у всех есть право на отдых и реабилитацию

"Им нужен отдых. Нужно восстановиться: пройти комплексный курс с психологом. Реабилитацию. Потому что защищающие нас люди не смогут делать это вечно", — говорит организатор митинга Анастасия.

Митинг за демобилизацию в Одессе. Фото: Новини.LIVE

О чем законопроект №9142

Отметим, что митингующие требуют поддержать проект закона 9142, чтобы военные могли уволиться в запас по желанию после 18 месяцев службы. Кроме того, согласно законопроекту, демобилизованные военные не должны подлежать мобилизации в течение 5 лет со дня увольнения со службы.

Люди с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что во время действия военного положения военнослужащие ВСУ не могут уволиться с военной службы так же легко, как и в мирное время. В дополнение, количество оснований, позволяющих такую возможность, существенно уменьшено. Однако недавно в ВР зарегистрировали законопроект, который в случае принятия позволит демобилизоваться еще двум категориям военных.

Люди в Одессе вышли на митинг. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 27 января жители Одессы снова вышли на митинг возле мэрии. Так горожане выражают свое недовольство предусмотренными в бюджете расходами, которые они считают неприоритетными. Люди требуют перераспределения средств на нужды фронта и армии, а не ремонт фасадов и дорог.

Одесса
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Одесская область
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