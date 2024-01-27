Мітинг біля мерії — одесити протестують проти недоречних тендерів під час війни
Сьогодні, 27 січня, мешканці Одеси знову вийшли на мітинг біля мерії. Так містяни висловлюють своє невдоволення передбаченими в бюджеті витратами, які вони вважають непріоритетними. Люди вимагають перерозподілу коштів на потреби фронту та армії, а не на ремонт фасадів та доріг.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Мітинг в Одесі
Одесити вже понад 20 субот поспіль виходять на мітинги до стін міської ради, вимагаючи скасувати тендери на ремонт судів, фонтанів та інших об’єктів, які вони вважають недоцільними під час війни. Мітингувальники кажуть, що ці гроші потрібно спрямувати на допомогу військовим, які захищають Україну від російської агресії. На акцію зібралось декілька десятків людей, вони тримали в руках плакати із закликами до влади та вшанували всіх загиблих захисників хвилиною мовчання.
Людмила, учасниця мітингу, каже, що люди надіються достукатися до влади, щоб більше коштів спрямували на ресурси для оснащення військових частин, та медичну допомогу пораненим бійцям. Адже це найважливіше завдання у сучасних умовах.
"На передовій зовсім немає допомоги від держави. Ми тут виходимо для того, щоб влада звернула увагу на це. Немає евакуації загиблих, немає автівок. Влада закриває на це очі й ремонтує суди. Немає медичної допомоги, зброї. Як їм нас обороняти?" — каже Людмила.
Додамо, що жителі Одеси виходять до стін мерії із закликом спрямувати кошти на армію уже понад три місяці. Ініціювала пікети голова БФ "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова. Після скасування виділення коштів на спорудження прибудови до будівлі Київського райсуду, сама волонтерка припинила свою участь у мітингах. Проте одесити продовжують виходити.
Нагадаємо, в Одесі відбувся мітинг. У центрі міста родичі військових вимагали звільнити з полону захисників "Азовсталі" та острова Зміїного. До мітингувальників приєднався одеський капелан Василь Вірозуб.
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