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Росіяни катують — одеський капелан, що пережив полон, вийшов на мітинг

20 січня 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни катують — одеський капелан, що пережив полон, вийшов на мітинг
Родичі військовополонених з плакатами у руках під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 20 січня, в Одесі пройшов мітинг. У центрі Одеси родичі військових вимагають звільнити з полону захисників "Азовсталі" та острову Зміїного. До мітингувальників приєднався одеський капелан, Василь Вірозуб

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Мітинг на Дерибасівській 

З виготовленими вручну плакатами люди вишикувались на головній вулиці Одеси. На Дерибасівській лунають гасла: Волю полку Азов! Не дайте їм померти! Полон — це не опція для збереження життя! Слава Україні та її Героям! Сьогодні на акцію вийшли родичі військовослужбовців, які уже два роки знаходяться у російському полоні. Вони вимагають повернення додому своїх чоловіків, братів та синів. До мітингувальників приєднався й одеський капелан Василь Вірозуб, який потрапив у полон на острові Зміїний. Священник каже, що російський полон — це постійні катування. 

"Ми маємо боротися за кожну нашу дитину. Я був у російському полоні. Вони там катують: морять голодом, б’ють електричним струмом, виривають нігті. Я бачив ту їхню "любов" і я не знаю звідки у них стільки ненависті до нас. Ми маємо боротися і нам в цьому поможе Бог", — сказав Василь Вірозуб.

Одеський капелан Василь Вірозуб. Фото: Новини.LIVE

Елла, дружина одного з військовополонених з Азовсталі, сподівається, що мітинг приверне увагу керівництва, яке сприятиме поверненню їхніх чоловіків.

"Мій чоловік у полоні уже два роки. 24 лютого він зателефонував мені о п’ятій ранку та сказав, що почалась війна й у нього один шанс на мільйон, щоб залишитися в живих. Він вижив, але знаходиться у полоні. Ми боремось, щоб він був з нами, але це дуже важко", — каже жінка.  

Дружина військовополоненого Елла. Фото: Новини.LIVE

Організаторка мітингу Анна, яка бореться в Одесі за обмін військовополонених  з Азовсталі зазначає, що такі акції дають певний результат, але поки його мало. Вони живуть надією побачити своїх рідних живими. 

"На жаль Азов не обмінюють, ми бачимо, що конкретно їх в списках немає. Наші акції уже хоча б зрушили обміни й це є великим плюсом. Ми будемо стояти тут до останнього, бо їм там у полоні не солодко", — каже Анна. 

Організаторка мітингу Анна. Фото: Новини.LIVE
Одесити на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Українці у російському полоні 

Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4337 українців, з яких понад 3500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

Жінка з дитиною під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Одеситка з плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 3 січня до України повернулися понад 200 воїнів та цивільних. Всі вони перебували в російському полоні.

Одеса
мітинг
війна
Одеська область
Одеська ОДА
полонені
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