Россияне пытают — переживший плен одесский капеллан вышел на митинг

Родственники военнопленных с плакатами в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 января, в Одессе прошел митинг. В центре Одессы родственники военных требуют освободить из плена защитников "Азовстали" и острова Змеиный. К митингующим присоединился одесский капеллан, Василий Вирозуб.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

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Митинг на Дерибасовской

Со сделанными вручную плакатами люди выстроились на главной улице Одессы. На Дерибасовской раздаются лозунги: Волю полка Азов! Не дайте им умереть! Плен — это не опция для сохранения жизни! Слава Украине и ее Героям! Сегодня на акцию вышли родственники военнослужащих, уже два года находящиеся в российском плену. Они требуют возвращения домой своих мужей, братьев и сыновей. К митингующим присоединился и попавший в плен на острове Змеиный одесский капеллан Василий Вирозуб. Священник говорит, что российский плен — это постоянные пытки.

"Мы должны бороться за каждого нашего ребенка. Я был в русском плену. Они там пытают: морят голодом, бьют электрическим током, вырывают ногти. Я видел ту их "любовь" и я не знаю откуда у них столько ненависти к нам. Мы должны бороться и нам в этом поможет Бог», — сказал Василий Вирозуб.

Одесский капеллан Василий Вирозуб. Фото: Новини.LIVE

Элла, жена одного из военнопленных из Азовстали, надеется, что митинг привлечет внимание руководства, способствующего возвращению их мужей.

"Мой муж в плену уже два года. 24 февраля он позвонил мне в пять утра и сказал, что началась война и у него один шанс на миллион, чтобы остаться в живых. Он выжил, но находится в плену. Мы боремся, чтобы он был с нами, но это очень тяжело», — говорит женщина.

Жена военнопленного Элла. Фото: Новини.LIVE

Организатор митинга Анна, которая борется в Одессе за обмен военнопленных из Азовстали, отмечает, что такие акции дают определенный результат, но пока его мало. Они живут надеждой увидеть своих родных в живых.

"К сожалению Азов не обменивают, мы видим, что конкретно их в списках нет. Наши акции уже хотя бы сдвинули обмены и это большой плюс. Мы будем стоять здесь до последнего, потому что им там в плену не сладко", — говорит Анна.

Организатор митинга Анна. Фото: Новини.LIVE

Одесситы на митинге. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в русском плену

Сейчас оккупанты держат в плену как минимум 4 337 украинцев, из которых более 3500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь, по информации МВД, около 15 000 бойцов считаются пропавшими без вести.

Женщина с ребенком во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одессы с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 3 января в Украину вернулись более 200 воинов и гражданских. Все они находились в российском плену.