Митинг возле мэрии — одесситы протестуют против неуместных тендеров во время войны

Митинг в Одессе на Думской площади. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 27 января, жители Одессы снова вышли на митинг возле мэрии. Так горожане выражают свое недовольство предусмотренными в бюджете расходами, которые они считают неприоритетными. Люди требуют перераспределения средств на нужды фронта и армии, а не ремонт фасадов и дорог.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Митинг в Одессе

Одесситы уже более 20 суббот подряд выходят на митинги к стенам городского совета, требуя отмены тендеров на ремонт судов, фонтанов и других объектов, которые они считают нецелесообразными во время войны. Митингующие говорят, что эти деньги нужно направить на помощь военным, защищающим Украину от российской агрессии. На акцию собралось несколько десятков человек, они держали в руках плакаты с призывами к власти и почтили всех погибших защитников минутой молчания.

Люди почтили минутой молчания всех погибших. Фото: Новини.LIVE

Плакат в руках с призывом к власти. Фото: Новини.LIVE

Людмила, участница митинга, говорит, что люди надеются достучаться до власти, чтобы больше направили на ресурсы для оснащения воинских частей, и медицинскую помощь раненым бойцам. Это ведь важнейшая задача в современных условиях.

"На передовой совсем нет помощи от государства. Мы здесь выходим для того, чтобы власти обратили внимание на это. Нет эвакуации погибших, нет автомобилей. Власть закрывает на это глаза и ремонтирует суды. Нет медицинской помощи, оружия. Как им нас защищать?" — говорит Людмила.

Людмила призывает власти пересмотреть расходы местного бюджета. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что жители Одессы выходят к стенам мэрии с призывом направить средства на армию уже более трех месяцев. Инициировала пикеты глава БФ "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова. После отмены выделения средств на строительство пристройки в здание Киевского райсуда, сама волонтер прекратила свое участие в митингах. Однако одесситы продолжают выходить.

Одессы с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одессе прошел митинг. В центре города родственники военных требовали освободить из плена защитников "Азовстали" и острова Змеиного. К митингующим присоединился одесский капеллан Василий Вирозуб.