Що чекає на Росію та Європу в 2024 році і яку роль у цьому відіграє Україна - передбачення мага

Одеський маг та чаклун Сергій Кобзар. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

За східним календарем рік, що почався, пройде під символом Зеленого дерев'яного дракона. У китайській культурі ця міфічна тварина символізує владу, шляхетність, честь, удачу та успіх. Ось тільки розпочався він з обстрілів українських міст. Але чи можна це назвати конвульсіями ворога? І як війна в Україні вплине на міжнародну політику у 2024 році? Чи постане Путін перед судом і чому Росія досі не розвалилася?

Відповіді на ці запитання журналісти Новини.LIVE шукали разом з учасником "Битви екстрасенсів", відомим одеським екстрасенсом, магом та чаклуном Сергієм Кобзарем.

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Коли варто очікувати на серйозні зміни?

Ключовий момент, який нам потрібно буде, ну, скажімо так, спостерігати, щоб розуміти, як розвиватиметься весь наступний рік — лютий місяць. Швидше навіть кінець лютого та початок березня, саме в цей період буде багато глобальних змін як усередині країни, так і за її межами. Скажімо так, був період, коли ми задавали темп навколо України, зараз же настав той період, коли потрібно буде, щоб зовнішні фактори сильно змінилися, тоді наша країна піде далі. Зараз ось на даний етап скрізь випадає карта підвішеного стану, скрізь випадає карта часу X, тобто все, грубо кажучи, стоїть як на паузі і ця пауза затягнеться. З березня буде чітко видно вектор того, як ми розвиватимемося, розвиток буде в будь-якому разі України в плюс, але просто там буде питання часу або ми це зробимо дуже ритмічно не швидко, а саме ритмічно, або це затягнеться на тривалий час. Зараз буде закладено основопорядок на багато років наперед на 50, може, навіть більше.

Одеський маг Сергій Кобзар каже, що потрібно дочекатися березня. Фото: Новини.LIVE

Яким буде майбутнє Європи?

Якщо буде надано повноцінну допомогу, якщо буде відповідність українському духу та нашим потребам, то дуже багато зміниться не лише в Україні, а й у всьому світі. Звісно, є ті, хто не готовий чи не хоче цього, тому що ми розуміємо, що якщо піде все оскільки закладає Україна, то окрім перемоги над Росією, буде закладено новий світовий порядок.

Машина Міжнародного комітету Червоний Хрест. Фото: REUTERS

Я впевнений, що такі організації як Червоний Хрест, ООН, а може навіть і НАТО вимагатимуть, як мінімум, реструктуризації якоїсь, якогось переформатування. Війна у нас показала, що вона все не працює, нічого не функціонує. Ба більше, ось цей формат європейців — що треба спочатку подумати, нам треба порадитись, а тим часом гинуть наші хлопці, якщо так продовжуватиметься, то все це буде в них. Я маю на увазі не лише якийсь прямий конфлікт, Європу заполонить ще більше біженців, і вони відчують, що це таке, коли культура, генетика, писемність і навіть сприйняття політики розмивається російськими екстремістами.

Організація об'єднаних націй. Фото: сайт ООН

Я думаю, що вже старої Європи як такої просто не буде, те, що вони зараз просто спостерігають із боку і думають, що залишаться осторонь закінчиться внутрішнім вибухом. Зараз тільки два шляхи або вони беруть участь і допомагають нам, або просто захлинуться через певний час.

Сергій Кобзар упевнений, Європі потрібно більше допомагати Україні. Фото: Новини.LIVE

Чи можливі зміни в Росії?

Для того, щоб там щось змінилося, необхідно, щоб Захід змирився з розвалом Росії на три, чотири частини як мінімум і це норма. А вони виходить так, що однією рукою підносять нам патрони, а другою РФ перемотують скотчем, щоб вона якось не розвалилася на частини. Друге, потрібна зміна режиму — адже якщо завтра помре Путін і навіть може бути все його оточення, в одній людині воно не знаходиться — це цілий режим, теж глобально нічого не зміниться.

Розраховувати, що прийшов там Вася, ми бачили Медведєва, далі що? Ну, нічого, прийде завтра Вася, буде він там президентом і що все одно буде те саме режим залишається, поставлені якісь міфічні ідеї залишаються. Плюс ми постійно приміряємо себе на них — це також наша велика помилка, ми постійно думаємо, що вони мають там волю, мислення. Потрібно зрозуміти, що ті, у кого хоч трохи все це було, вже давно у в'язниці чи мертві, чи виїхали. А так у них зараз все збудовано на форматі страждань, тобто ми голодуватимемо, ну, бабуся ж теж у Ленінграді голодувала, з фашистами воювали, ось останнє віддамо, зате танк побудуємо. Ось Васю вбили, мамі пельмені привезли, зашибись.

Ситуація у Росії не зміниться. Фото: Новини.LIVE

Чи постане Путін перед судом?

Говорив це завжди, що до суду в Гаазі доживе тільки картопляний фюрер Лукашенко. Щодо Путіна, знову ж таки, я ніяк це не доведу зараз, але, я вкрай сумніваюся, що він живий чи дієздатний. Коли почалася війна в нього перший переломний період був травень місяць, другий серпень, тобто навіть якщо він їх проскочив, то все одно це повинен бути вже овоч. Я впевнений, що там зараз колективні, скажімо так, сходи вони там беруть вирішують, як куди просуватися, бо в будь-якому разі каша вже заварена і наслідки вийшли з-під контролю. Зараз вони намагаються все це побудувати вже виходячи з тієї ситуації, яка є в момент.

Сергій Кобзар сумнівається, що Путін живий. Фото: Новини.LIVE

Атрибути одеського мага. Фото: Новини.LIVE

Як розвиватимуться відносини з Польщею?

Те, що відбувається з Польщею, я переглядав десь місяць тому, там все одно випадав російський слід. Наскільки це здається нереальним, начебто не має нічого бути у поляків і близько з росіянами, але є. Розклади показують, що в сьогоднішній ситуації замішана третя сторона і коли запитуєш Росія це чи ні, то показує, що так. Потрібно розуміти, що є якась кількість поляків сепаратистів грубо кажучи, які ставлять там особисті інтереси вище за державні.

Забастовка на Польському кордоні. Фото: REUTERS KUBA STEZYCKI

Маг розповідає про ситуацію з Польщею. Фото: Новини.LIVE

На чию допомогу ми можемо розраховувати з наших партнерів?

Ну більше як рік я кажу, що ми, крім ЗСУ, нікому не потрібні, все — це нам треба засвоїти. Для чого нам треба розуміти, щоб ми не говорили ви європейці і ми там, десь. Ми українці, а ви вже якби хочете, можете з нами взаємодіяти. Ми їм корисні — ми працелюбні, ми вміємо воювати, ми можемо вас захистити, ми можемо з вами взаємодіяти у бізнесі тощо. А європейцям взагалі скажу, треба ось брати купувати великий гучномовець та бігти у бік Штатів, вигукуючи — допоможіть українцям, бо все може бути для них сумно. Якщо стара Європа захлинеться від екстремізму, то й нашим шановним сусідам буде невесело. Нехай вони про це подумають.