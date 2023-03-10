Міжнародні партнери надають гуманітарну допомогу лікарням Одеси

Допомога від Мальтійської служби

Три міські лікарні Одеси отримали від Мальтійської служби допомоги медикаменти на загальну суму майже 500 тисяч євро. Це неурядова міжнародна організація, яка надає гуманітарну допомогу в медичній сфері більш ніж у 30 країнах.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Набори ліків для пацієнтів

Медикаменти, які отримали лікарні Одеси, включають набори антибіотиків, знеболювальних засобів, інших ліків та медичних виробів. Вони зручні для використання і придбані з урахуванням потреб пацієнтів. Особлива увага приділяється лікуванню захисників України.

"За десять місяців минулого року лікування в медзакладах Одеси пройшли майже 4 тисячі військовослужбовців, і за два місяці поточного року понад тисяча пацієнтів отримали якісну медичну допомогу. Ми дуже вдячні за підтримку, яку отримуємо від наших міжнародних партнерів", — зазначила віцемер Одеси Світлана Бедрега.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Одеса прийняла понад 63 000 тимчасових переселенців, яким надається вся необхідна допомога. Координатор Південного субнаціонального хабу ВООЗ пані Хартіна Сугіанто окреслила основні напрямки співпраці в галузі охорони здоров'я.

Також ми писали, що дитячий фонд ООН доставив 8 потужних генераторів до Одеської області. Це допоможе забезпечити безперебійну роботу місцевих закладів охорони здоров’я, об'єктів критичної та адміністративної інфраструктури.