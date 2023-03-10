Международные партнеры оказывают гуманитарную помощь больницам Одессы
Три городские больницы Одессы получили от Мальтийской службы помощи медикаменты на общую сумму около 500 тысяч евро. Это неправительственная международная организация, оказывающая гуманитарную помощь в медицинской сфере более чем в 30 странах.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Набор лекарств для пациентов
Медикаменты, которые получили больницы Одессы, включают в себя наборы антибиотиков, обезболивающих средств, других лекарств и медицинских изделий. Они удобны для использования и приобретены с учетом потребностей пациентов. Особое внимание уделяется лечению защитников Украины.
"За десять месяцев прошлого года лечение в медучреждениях Одессы прошли почти 4 тысячи военнослужащих, и за два месяца текущего года более тысячи пациентов получили качественную медицинскую помощь. Мы очень благодарны за поддержку, получаемую от наших международных партнеров", — отметила вицемер Одессы Светлана Бедрега. .
Напомним, с начала полномасштабной войны Одесса приняла более 63 000 временных переселенцев, которым оказывается вся необходимая помощь. Координатор Южного субнационального хаба ВОЗ госпожа Хартина Сугианто очертила основные направления сотрудничества в области здравоохранения.
Также мы писали, что детский фонд ООН доставил 8 мощных генераторов в Одесскую область. Это поможет обеспечить бесперебойную работу местных здравоохранительных учреждений, объектов критической и административной инфраструктуры.