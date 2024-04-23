Міжнародний фонд підтримає Миколаїв — як саме

Меценатський фонд Bloomberg Philanthropies підтримає Миколаїв у розробці молодіжних проєктів. Ілюстративне фото: Олександр Сєнкевич

Меценатський фонд Bloomberg Philanthropies надасть Миколаєву фінансову підтримку у розробці проектів, спрямованих на адаптацію до зміни клімату. Загальна сума проєкту становитиме 50 тисяч доларів.

Про це у програмі "Діалог" на ТРК "МАРТ" повідомив головний архітектор Миколаєва Євген Поляков.

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Місто Миколаїв потрапило до списку 100 міст, які отримають фінансування від Youth Climate Action Fund Bloomberg Philanthropies для реалізації проектів, спрямованих на кліматичні рішення. Головний архітектор міста Євген Поляков розповів, що ключовим вимогам у роботі над проектами є залучення активної студентської молоді.

"Існує такий фонд, який фінансує ініціативи, пов'язані з наслідками боротьби зі зміною клімату. Вони надають фінансування будь-якому місту у світі. Щороку вони виділяють величезні кошти для реалізації таких ініціатив. Основна мета — залучити молодь до цієї роботи", — сказав Євген Поляков.

Фінансування та навчання студентів

Спільно з Агентством розвитку Миколаєва управління буде обирати найкращі ідеї місцевих студентів-архітекторів. За словами Євгена Полякова, близько 10 тисяч доларів буде витрачено на навчання та підвищення кваліфікації студентів.

"Ми будемо проводити лекції, придбавати додаткові курси. З цих 50 тисяч доларів 40 витрачатимуться на реалізацію проектів, а решта коштів буде використана для організації навчання, закупки техніки, оскільки в даний час у будівельному коледжі немає сучасної техніки", — зазначив архітектор.

Домога від міжнародних партнерів

Раніше ми писали, що на Одещину з візитом нещодавно завітав глава норвезької дипломатії Еспен Барт Ейде. Метою відвідування стало обговорення подальшої підтримки Одеського регіону, а також безпекова ситуація у Чорному морі.

Також ми повідомляли, що італійські партнери виділять на допомогу Одесі 45 мільйонів євро. Ці гроші мають піти на протиаварійні та консерваційні роботи у Спасо-Преображенському соборі, а також сусідні будівлі, які також були пошкоджені внаслідок російських атак.