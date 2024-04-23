Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Міжнародний фонд підтримає Миколаїв — як саме arrow

Міжнародний фонд підтримає Миколаїв — як саме

23 квітня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Міжнародний фонд підтримає Миколаїв — як саме
Меценатський фонд Bloomberg Philanthropies підтримає Миколаїв у розробці молодіжних проєктів. Ілюстративне фото: Олександр Сєнкевич
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Меценатський фонд Bloomberg Philanthropies надасть Миколаєву фінансову підтримку у розробці проектів, спрямованих на адаптацію до зміни клімату. Загальна сума проєкту становитиме 50 тисяч доларів.

Про це  у програмі "Діалог" на ТРК "МАРТ" повідомив головний архітектор Миколаєва Євген Поляков.

Читайте також:

Місто Миколаїв потрапило до списку 100 міст, які отримають фінансування від Youth Climate Action Fund Bloomberg Philanthropies для реалізації проектів, спрямованих на кліматичні рішення. Головний архітектор міста Євген Поляков розповів, що ключовим вимогам у роботі над проектами є залучення активної студентської молоді. 

"Існує такий фонд, який фінансує ініціативи, пов'язані з наслідками боротьби зі зміною клімату. Вони надають фінансування будь-якому місту у світі. Щороку вони виділяють величезні кошти для реалізації таких ініціатив. Основна мета — залучити молодь до цієї роботи", — сказав Євген Поляков. 

Фінансування та навчання студентів

Спільно з Агентством розвитку Миколаєва управління буде обирати найкращі ідеї місцевих студентів-архітекторів. За словами Євгена Полякова, близько 10 тисяч доларів буде витрачено на навчання та підвищення кваліфікації студентів. 

"Ми будемо проводити лекції, придбавати додаткові курси. З цих 50 тисяч доларів 40 витрачатимуться на реалізацію проектів, а решта коштів буде використана для організації навчання, закупки техніки, оскільки в даний час у будівельному коледжі немає сучасної техніки", — зазначив архітектор. 

Домога від міжнародних партнерів

Раніше ми писали, що на Одещину з візитом нещодавно завітав глава норвезької дипломатії Еспен Барт Ейде. Метою відвідування стало обговорення подальшої підтримки Одеського регіону, а також безпекова ситуація у Чорному морі.

Також ми повідомляли, що італійські партнери виділять на допомогу Одесі  45 мільйонів євро. Ці гроші мають піти на протиаварійні та консерваційні роботи у Спасо-Преображенському соборі, а також сусідні будівлі, які також були пошкоджені внаслідок російських атак.

Одеса
фінансова допомога
Миколаїв
Миколаївська область
соціальний проєкт
Новини Одеси
фінанси
молодь

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри