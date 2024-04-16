Представники Норвегії завітали до Одеси — подробиці візиту

Олег Кіпер та Еспен Барт Ейде в Одесі. Фото: Олег Кіпер

На Одещину з візитом завітав глава норвезької дипломатії Еспен Барт Ейде. Метою відвідування стало обговорення подальшої підтримки Одеського регіону, а також безпекова ситуація у Чорному морі.

Про це повідомляє Голова Одеського ОВА Олег Кіпер.

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Міністр закордонних справ Норвегії ознайомився з ситуацією у Чорному морі та із загрозою російського флоту для України. Окрім цього, він побачив у роботі зерновий коридор, яким не припиняють рухатися судна із українською продукцією.

"Також показали наші дивовижні пам’ятки архітектури, над якими ледь не щодня літають російські ракети та дрони. Сподіваємося на подальше посилення ППО задля захисту наших людей та інфраструктури", — написав Олег Кіпер.

Окрім цього, пан Еспен Барт Ейде під час візиту в Одесу ознайомився з наслідками російського тероризму. Представник Норвегії на власні очі побачив зруйнований російським дроном будинок, де загинуло 12 цивільних людей та побачив результати, до яких призводить агресія РФ.

Підтримка Одещини партнерами

Ми раніше писали, що Італійські партнери виділять на допомогу Одесі 45 мільйонів євро. Ці гроші мають піти на протиаварійні та консерваційні роботи у Спасо-Преображенському соборі, а також сусідні будівлі, які також були пошкоджені внаслідок російських атак.

Також ми повідомляли, що Одеський регіон зараз дуже потребує захисту неба та забезпечення стабільної роботи морського коридору. Ці питання обговорив Олег Кіпер із членами Конгресу США.