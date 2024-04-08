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США підтримають Одещину у захисті неба та Чорного моря

8 квітня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
США підтримають Одещину у захисті неба та Чорного моря
Олег Кіпер зустрівся з представниками Конгресу США. Фото: Олег Кіпер
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеський регіон зараз дуже потребує захисту неба та забезпечення стабільної роботи морського коридору. Ці питання обговорив Олег Кіпер із членами Конгресу США.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Підтримка Одещини від США

Американські партнери відзначають стратегічне значення Одеської області для світової продовольчої безпеки. Сенаторка Конгресу США Джоні Ернст зазначила, що продовжить виступати на підтримку України та запевнила, що докладатиме зусиль, аби допомога продовжувала надаватися.

"Дякуємо нашим американським друзям за неоціненну допомогу і підтримку. Тільки спільними зусиллями нам вдасться перемогти російський терор", — написав Олег Кіпер.

Допомога інших держав

Раніше ми писали, що Данія долучиться до розширення експортних коридорів, зокрема через Дунайський регіон. Окрім цього, можлива допомога від Данії у поновленні будівництва багатоцільових суден для ВМС та пошуково-рятувальної служби.

Також ми повідомляли, що Греція стала однією з перших країн, яка допомагала Україні з перших днів повномасштабної війни. Саме тому країна-член НАТО оголосили про програми відновлення, зокрема, йдеться про відбудову Одеського порту.

Додамо, що боротьба України проти російської агресії стала символом Незалежності в усьому світі. Країни, які мають змогу надати допомогу, повинні забезпечити стабільне постачання необхідного технічного озброєння для захисту української держави.

США
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