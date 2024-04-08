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США поддержат Одесскую область в защите неба и Черного моря

8 апреля 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
США поддержат Одесскую область в защите неба и Черного моря
Олег Кипер встретился с представителями Конгресса США. Фото: Олег Кипер
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесский регион сейчас очень нуждается в защите неба и обеспечении стабильной работы морского коридора. Эти вопросы обсудил Олег Кипер с членами Конгресса США.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Поддержка Одесской области от США

Американские партнеры отмечают стратегическое значение Одесской области для мировой продовольственной безопасности. Сенатор Конгресса США Джонни Эрнст отметила, что продолжит выступать в поддержку Украины и заверила, что будет прилагать усилия, чтобы помощь продолжала оказываться.

"Благодарим наших американских друзей за неоценимую помощь и поддержку. Только совместными усилиями нам удастся победить российский террор", — написал Олег Кипер.

Помощь других государств

Ранее мы писали, что Дания присоединится к расширению экспортных коридоров, в частности, через Дунайский регион. Кроме того, возможна помощь от Дании в возобновлении строительства многоцелевых судов для ВМС и поисково-спасательной службы.

Также мы сообщали, что Греция стала одной из первых стран, помогавшей Украине с первых дней полномасштабной войны. Именно поэтому страна-член НАТО объявили о программах восстановления, в частности, речь идет о восстановлении Одесского порта.

Добавим, что борьба Украины против российской агрессии стала символом независимости во всем мире. Страны, которые могут оказать помощь, должны обеспечить стабильные поставки необходимого технического вооружения для защиты украинского государства.

США
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Олег Кипер
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