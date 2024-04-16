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Представители Норвегии посетили Одессу — подробности визита

16 апреля 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Представители Норвегии посетили Одессу — подробности визита
Олег Кипер и Эспен Барт Эйде в Одессе. Фото: Олег Кипер
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На Одесщину с визитом посетил глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде. Целью посещения стало обсуждение дальнейшей поддержки Одесского региона, а также ситуация с безопасностью в Черном море.

Об этом сообщает Глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Министр иностранных дел Норвегии ознакомился с ситуацией в Черном море и угрозой российского флота для Украины. Кроме того, он увидел в работе зерновой коридор, которым не прекращают двигаться суда с украинской продукцией.

"Также показали наши удивительные достопримечательности архитектуры, над которыми ежедневно летают российские ракеты и дроны. Надеемся на дальнейшее усиление ПВО для защиты наших людей и инфраструктуры" , — написал Олег Кипер.

Кроме этого, Эспен Барт Эйде во время визита в Одессу ознакомился с последствиями российского терроризма. Представитель Норвегии собственными глазами увидел разрушенный российским дроном дом, где погибли 12 гражданских людей и увидел результаты, к которым приводит агрессия РФ.

Поддержка Одесчины партнерами

Мы ранее писали, что итальянские партнеры выделят в помощь Одессе 45 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на противоаварийные и консервационные работы в Спасо-Преображенском соборе, а также соседние здания, также поврежденные в результате российских атак.

Также мы сообщали, что Одесский регион сейчас очень нуждается в защите неба и обеспечении стабильной работы морского коридора. Эти вопросы обсудил Олег Кипер с членами Конгресса США.

Одесса
Черное море
Норвегия
Одесская область
Новости Одессы
ПВО
безопасность
зерновой договор

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