Международный фонд поддержит Николаев — как именно

Меценатский фонд Bloomberg Philanthropies поддержит Николаев в разработке молодежных проектов. Иллюстративное фото: Александр Сенкевич

Меценатский фонд Bloomberg Philanthropies предоставит Николаеву финансовую поддержку в разработке проектов, направленных на адаптацию к изменению климата. Общая сумма проекта составит 50 тысяч долларов.

Об этом в программе "Диалог" на ТРК "МАРТ" сообщил главный архитектор Николаева Евгений Поляков.

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Николаев попал в список 100 городов, которые получат финансирование от Youth Climate Action Fund Bloomberg Philanthropies для реализации проектов, направленных на климатические решения. Главный архитектор Евгений Поляков рассказал, что ключевым требованиям в работе над проектами является привлечение активной студенческой молодежи.

"Существует такой фонд, который финансирует инициативы, связанные с последствиями борьбы с изменением климата. Они предоставляют финансирование любому городу в мире. Ежегодно выделяют огромные средства для реализации таких инициатив. Основная цель — привлечь молодежь к этой работе", — сказал Евгений Поляков.

Финансирование и обучение студентов

Совместно с Агентством развития Николаева управление будет выбирать лучшие идеи местных студентов-архитекторов. По словам Евгения Полякова, около 10 тысяч долларов будут потрачены на обучение и повышение квалификации студентов.

"Мы будем проводить лекции, приобретать дополнительные курсы. Из этих 50 тысяч долларов 40 будут тратиться на реализацию проектов, а остальные средства будут использованы для организации обучения, закупки техники, поскольку в настоящее время в строительном колледже нет современной техники", — отметил архитектор.

Помощь от международных партнеров

Ранее мы писали, что Одесчину с визитом недавно посетил глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде. Целью посещения стало обсуждение дальнейшей поддержки Одесского региона, а также ситуация с безопасностью в Черном море.

Также мы сообщали, что итальянские партнеры выделят в помощь Одессе 45 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на противоаварийные и консервационные работы в Спасо-Преображенском соборе, а также соседние здания, также поврежденные в результате российских атак.