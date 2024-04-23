Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Международный фонд поддержит Николаев — как именно arrow

Международный фонд поддержит Николаев — как именно

23 апреля 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Международный фонд поддержит Николаев — как именно
Меценатский фонд Bloomberg Philanthropies поддержит Николаев в разработке молодежных проектов. Иллюстративное фото: Александр Сенкевич
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Меценатский фонд Bloomberg Philanthropies предоставит Николаеву финансовую поддержку в разработке проектов, направленных на адаптацию к изменению климата. Общая сумма проекта составит 50 тысяч долларов.

Об этом в программе "Диалог" на ТРК "МАРТ" сообщил главный архитектор Николаева Евгений Поляков.

Читайте также:

Николаев попал в список 100 городов, которые получат финансирование от Youth Climate Action Fund Bloomberg Philanthropies для реализации проектов, направленных на климатические решения. Главный архитектор Евгений Поляков рассказал, что ключевым требованиям в работе над проектами является привлечение активной студенческой молодежи.

"Существует такой фонд, который финансирует инициативы, связанные с последствиями борьбы с изменением климата. Они предоставляют финансирование любому городу в мире. Ежегодно выделяют огромные средства для реализации таких инициатив. Основная цель — привлечь молодежь к этой работе", — сказал Евгений Поляков.

Финансирование и обучение студентов

Совместно с Агентством развития Николаева управление будет выбирать лучшие идеи местных студентов-архитекторов. По словам Евгения Полякова, около 10 тысяч долларов будут потрачены на обучение и повышение квалификации студентов.

"Мы будем проводить лекции, приобретать дополнительные курсы. Из этих 50 тысяч долларов 40 будут тратиться на реализацию проектов, а остальные средства будут использованы для организации обучения, закупки техники, поскольку в настоящее время в строительном колледже нет современной техники", — отметил архитектор.

Помощь от международных партнеров

Ранее мы писали, что Одесчину с визитом недавно посетил глава норвежской дипломатии Эспен Барт Эйде. Целью посещения стало обсуждение дальнейшей поддержки Одесского региона, а также ситуация с безопасностью в Черном море.

Также мы сообщали, что итальянские партнеры выделят в помощь Одессе 45 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на противоаварийные и консервационные работы в Спасо-Преображенском соборе, а также соседние здания, также поврежденные в результате российских атак.

Одесса
финансовая помощь
Николаев
Николаевская область
социальный проект
Новости Одессы
финансы
молодежь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри