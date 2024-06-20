Підліток на Одещині заліз на вагон та отримав удар струмом: деталі

Множинні опіки тіла — на Одещині хлопець заліз на вагон та отримав удар струмом
Сьогодні на залізничному вокзалі Одещини постраждав підліток. Хлопця вдарило електрострумом та його госпіталізували з множинними опіками.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.
Деталі інциденту
На залізничній станції "Одеса-Східна" 13- річний хлопець з невідомих причин заліз на вантажний вагон під високовольтними лініями. У результаті він отримав ураження електрострумом.
Робітники, які ремонтували електронні лінії неподалік, виявили хлопця у шоковому стані. Постраждалого зняли з вагона та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Підлітка госпіталізували до лікарні з множинними електричними опіками 2-3 ступеня. наразі триває слідство для встановлення усіх обставин події.
Заклик до громадян
Поліція наголошує, що залізничні колії не є місцем для розваг. Потяги знаходяться під високовольтними лініями з дуже високою напругою.
"Навіть на відстані двох метрів до ліній електропередач можна отримати ураження струмом, що може призвести до трагічних наслідків. Закликаємо батьків пояснювати це дітям і контролювати, де та з ким вони проводять час", — йдеться у повідомленні правоохоронців.
Ми писали, що в Одесі сталася трагічна подія у сквері 7-ї станції Великого Фонтану. Попередньо встановлено, що двоє 13-річних підлітків гралися у непрацюючому фонтані, частина якого під час їхньої гри обвалилася.
Також ми повідомляли, що в області затримали неповнолітнього юнака, який вбив 15-річного місцевого хлопця за те, що той не мав закурити. За скоєне кривдник може провести за ґратами до 15 років.
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