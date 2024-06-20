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Множественные ожоги тела — в Одесской области парень залез на вагон и получил удар током

20 июня 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Подросток в Одесской области залез на вагон и получил удар током: детали
В Одесской области парень получил удар током. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня на железнодорожном вокзале Одесчины пострадал подросток. Парня ударило электротоком и его госпитализировали с множественными ожогами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали инцидента

На железнодорожной станции "Одесса-Восточная" 13-летний парень по неизвестным причинам залез на грузовой вагон под высоковольтными линиями. В результате он получил поражение электротоком.

Рабочие, ремонтировавшие электронные линии неподалеку, обнаружили парня в шоковом состоянии. Пострадавший был снят с вагона и передан работникам скорой медицинской помощи. Подростка госпитализировали в больницу с множественными электрическими ожогами 2-3 степени. В настоящее время идет следствие для установления всех обстоятельств происшествия.

Призыв к гражданам

Полиция отмечает, что железнодорожные пути не место для развлечений. Поезда находятся под высоковольтными линиями с очень высоким напряжением.

"Даже на расстоянии двух метров до линий электропередач можно получить поражение током, что может привести к трагическим последствиям. Призываем родителей объяснять это детям и контролировать, где и с кем они проводят время" , — говорится в сообщении правоохранителей.

Мы писали, что в Одессе произошло трагическое событие в сквере 7 станции Большого Фонтана. Предварительно установлено, что два 13-летних подростка играли в неработающем фонтане, часть которого во время их игры рухнула.

Также мы сообщали, что в области задержали несовершеннолетнего юношу, убившего 15-летнего местного парня за то, что тот не должен был закурить. За совершенное обидчик может провести за решеткой до 15 лет.

Одесса
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подростки
полиция
электроэнергия
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