Мобілізації чоловіків 18-25 років: умови для призову

Мобілізація одеситів молодше 25 років — хто підлягає призову
Наразі на Одещині мобілізації підлягають усі придатні до військової служби чоловіки, які старше 25 років. Однак вже у вересні у ВР можуть розглянути законопроєкт про заборону мобілізації українців віком від 18 до 25 років.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат з Одеси Олексій Гончаренко.
Умови мобілізації чоловіків, віком від 18 років
В Україні змінили законодавство щодо мобілізації, знизивши вік, з якого можуть мобілізувати чоловіків, з 27 до 25 років. Більше того, мобілізація чоловіків ще молодшого віку теж можлива. Зокрема, чоловіки віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані за таких умов:
- Якщо вони вже пройшли строкову службу у мирний час.
- Закінчили вищий навчальний заклад або військову кафедру та отримали військово-облікову спеціальність.
- Якщо військово-лікарська комісія визнала їх непридатними до строкової служби у мирний час, але придатними у воєнний час.
Питання заборони призову чоловіків від 18 до 15 років мають розглянути на першому засіданні Верховної Ради, яке, згідно з Конституцією України, має відбутися 3 вересня.
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