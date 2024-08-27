Мобілізації чоловіків 18-25 років: умови для призову

Військовозобов'язаний чоловік спілкується з представником ТЦК. Фото: ТЦК та СП

Наразі на Одещині мобілізації підлягають усі придатні до військової служби чоловіки, які старше 25 років. Однак вже у вересні у ВР можуть розглянути законопроєкт про заборону мобілізації українців віком від 18 до 25 років.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат з Одеси Олексій Гончаренко.

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Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Умови мобілізації чоловіків, віком від 18 років

В Україні змінили законодавство щодо мобілізації, знизивши вік, з якого можуть мобілізувати чоловіків, з 27 до 25 років. Більше того, мобілізація чоловіків ще молодшого віку теж можлива. Зокрема, чоловіки віком від 18 до 25 років можуть бути мобілізовані за таких умов:

Якщо вони вже пройшли строкову службу у мирний час.

Закінчили вищий навчальний заклад або військову кафедру та отримали військово-облікову спеціальність.

Якщо військово-лікарська комісія визнала їх непридатними до строкової служби у мирний час, але придатними у воєнний час.

Питання заборони призову чоловіків від 18 до 15 років мають розглянути на першому засіданні Верховної Ради, яке, згідно з Конституцією України, має відбутися 3 вересня.