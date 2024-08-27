Мобилизация мужчин 18-25 лет: условия для призыва

Военнообязанный мужчина общается с представителем ТЦК. Фото: ТЦК и СП

Сейчас в Одесской области мобилизации подлежат все пригодные к военной службе мужчины старше 25 лет. Однако уже в сентябре в ВР могут рассмотреть законопроект о запрете мобилизации украинцев от 18 до 25 лет.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат из Одессы Алексей Гончаренко.

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Сообщение Гончаренко. Фото: скриншот

Условия мобилизации мужчин от 18 лет

В Украине изменили законодательство по мобилизации, снизив возраст, с которого могут мобилизовать мужчин, с 27 до 25 лет. Более того, мобилизация мужчин еще помладше тоже возможна. В частности, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут быть мобилизованы при следующих условиях:

Если они прошли срочную службу в мирное время.

Окончили высшее учебное заведение или военную кафедру и получили военно-учетную специальность.

Если военно-врачебная комиссия признала их непригодными к срочной службе в мирное время, но пригодными в военное время.

Вопрос запрета призыва мужчин от 18 до 15 лет должен быть рассмотрен на первом заседании Верховной Рады, которое, согласно Конституции Украины, должно состояться 3 сентября.