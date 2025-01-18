Чи буде масштабна мобілізація в Росії у 2025 році — Братчук відповів

Російські військові на зборах. Фото ілюстративне: росЗМІ

Черговий указ Путіна про мобілізацію у РФ, а саме призов резервістів на військові збори, викликав хвилю дискусій. Офіційно це щорічна підготовка, але експерти попереджають — Кремль може готувати нові ресурси для війни.

Чи готова Росія на черговий ризик в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник УДА Сергій Братчук.

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Мобілізація у Росії

За його словами, президент держави-терористки щороку підписує укази про проведення військових зборів, і 2025 рік не став винятком. Згідно з документом, збори мають на меті підготовку резервістів. Проте Братчук зазначає, що це може бути використано для залучення додаткових контрактників, які поповнять лави російської армії у війні проти України.

"Це стандартна практика, але її легко можна використати для набору контрактників. Указ може бути першим кроком до залучення нових сил на фронт", — каже речник УДА.

Він також додав, що військові збори в Росії нагадують практики радянських часів. Резервісти проходять навчання, часто з мінімальними змінами в підходах та забезпеченні. Головна мета таких заходів — збільшення особового складу.

Проблеми з оснащенням росіян

Сергій Братчук вважає, що найближчі місяці покажуть, чи готове російське керівництво до такого кроку. Проблеми з озброєнням і оснащенням особового складу залишаються для РФ актуальними, що ускладнює реалізацію масштабних наступальних операцій.

"Проблеми з озброєнням і особовим складом у РФ лише посилюються. Але заяви про те, що мобілізації не буде, завжди викликають підозру, бо в Кремлі часто говорять одне, а роблять інше", — додає Братчук.

Він каже, Росія поки що активно використовує наявні ресурси для наступу, але їхня ефективність обмежена. Водночас українські військові уважно стежать за ситуацією, щоб не допустити несподіваних кроків агресора.

Нагадаємо, одесити вкотре провели мітинг біля одеської мерії з вимогою збільшити фінансування на потреби Збройних Сил України. Також сьогодні у Чорному морі російських ракетоносіїв немає, але ситуація може змінитися.