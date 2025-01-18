Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мобілізація у РФ — експерт розповів, що це означає для України arrow

Мобілізація у РФ — експерт розповів, що це означає для України

18 січня 2025 13:42
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Чи буде масштабна мобілізація в Росії у 2025 році — Братчук відповів
Російські військові на зборах. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Черговий указ Путіна про мобілізацію у РФ, а саме призов резервістів на військові збори, викликав хвилю дискусій. Офіційно це щорічна підготовка, але експерти попереджають — Кремль може готувати нові ресурси для війни.

Чи готова Росія на черговий ризик в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник УДА Сергій Братчук

Читайте також:

Мобілізація у Росії

За його словами, президент держави-терористки щороку підписує укази про проведення військових зборів, і 2025 рік не став винятком. Згідно з документом, збори мають на меті підготовку резервістів. Проте Братчук зазначає, що це може бути використано для залучення додаткових контрактників, які поповнять лави російської армії у війні проти України.

"Це стандартна практика, але її легко можна використати для набору контрактників. Указ може бути першим кроком до залучення нових сил на фронт", — каже речник УДА.

Він також додав, що військові збори в Росії нагадують практики радянських часів. Резервісти проходять навчання, часто з мінімальними змінами в підходах та забезпеченні. Головна мета таких заходів — збільшення особового складу.

Проблеми з оснащенням росіян

Сергій Братчук вважає, що найближчі місяці покажуть, чи готове російське керівництво до такого кроку. Проблеми з озброєнням і оснащенням особового складу залишаються для РФ актуальними, що ускладнює реалізацію масштабних наступальних операцій.

"Проблеми з озброєнням і особовим складом у РФ лише посилюються. Але заяви про те, що мобілізації не буде, завжди викликають підозру, бо в Кремлі часто говорять одне, а роблять інше", — додає Братчук.

Він каже, Росія поки що активно використовує наявні ресурси для наступу, але їхня ефективність обмежена. Водночас українські військові уважно стежать за ситуацією, щоб не допустити несподіваних кроків агресора.

Нагадаємо, одесити вкотре провели мітинг біля одеської мерії з вимогою збільшити фінансування на потреби Збройних Сил України. Також сьогодні у Чорному морі російських ракетоносіїв немає, але ситуація може змінитися.

Одеса Україна Новини Одеси Сергій Братчук Мобілізація в росії війна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:30 Люблю Україну — Світоліна повідомила, чому обіграла Паоліні

14:30 Найкращі сфери для підробітку — де в Україні платять найбільше

14:17 У дитини на Чернігівщині діагностували метапневмовірус — деталі

14:16 Біля моря небезпечно — Одесу накриє потужний шторм

14:13 Віхола зіпсує вихідний — прогноз погоди у Харкові на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:05 Опалення у 2025 році — як і де купити паливні дрова

13:48 ДБР заочно повідомило про підозру "куратору" РПЦ в Україні

13:43 Інавгурація Трампа 2025 — церемонія присяги нового Президента США

13:42 Мобілізація у РФ — експерт розповів, що це означає для України

13:39 Генштаб підтвердив далекобійні удари по РФ та ТОТ — куди влучили

14:30 Люблю Україну — Світоліна повідомила, чому обіграла Паоліні

14:30 Найкращі сфери для підробітку — де в Україні платять найбільше

14:17 У дитини на Чернігівщині діагностували метапневмовірус — деталі

14:16 Біля моря небезпечно — Одесу накриє потужний шторм

14:13 Віхола зіпсує вихідний — прогноз погоди у Харкові на завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

14:05 Опалення у 2025 році — як і де купити паливні дрова

13:48 ДБР заочно повідомило про підозру "куратору" РПЦ в Україні

13:43 Інавгурація Трампа 2025 — церемонія присяги нового Президента США

13:42 Мобілізація у РФ — експерт розповів, що це означає для України

13:39 Генштаб підтвердив далекобійні удари по РФ та ТОТ — куди влучили

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

16 січня 2025
Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту