Будет ли масштабная мобилизация в России в 2025 году - Братчук ответил

Российские военные на сборах. Фото иллюстративное: росСМИ

Очередной указ Путина об мобилизации в РФ, а именно призыве резервистов на военные сборы, вызвал волну дискуссий. Официально это ежегодная подготовка, но эксперты предупреждают — Кремль может готовить новые ресурсы для войны.

Готова ли Россия на очередной риск в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер УДА Сергей Братчук.

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Мобилизация в России

По его словам, президент государства-террористки каждый год подписывает указы о проведении военных сборов, и 2025 год не стал исключением. Согласно документу, сборы имеют целью подготовку резервистов. Однако Братчук отмечает, что это может быть использовано для привлечения дополнительных контрактников, которые пополнят ряды российской армии в войне против Украины.

"Это стандартная практика, но ее легко можно использовать для набора контрактников. Указ может быть первым шагом к привлечению новых сил на фронт", — говорит представитель УДА.

Он также добавил, что военные сборы в России напоминают практики советских времен. Резервисты проходят обучение, часто с минимальными изменениями в подходах и обеспечении. Главная цель таких мероприятий — увеличение личного состава.

Проблемы с оснащением россиян

Сергей Братчук считает, что ближайшие месяцы покажут, готово ли российское руководство к такому шагу. Проблемы с вооружением и оснащением личного состава остаются для РФ актуальными, что затрудняет реализацию масштабных наступательных операций.

"Проблемы с вооружением и личным составом у РФ лишь усугубляются. Но заявления о том, что мобилизации не будет, всегда вызывают подозрение, потому что в Кремле часто говорят одно, а делают другое", — добавляет Братчук.

Он говорит, Россия пока активно использует имеющиеся ресурсы для наступления, но их эффективность ограничена. В то же время украинские военные внимательно следят за ситуацией, чтобы не допустить неожиданных шагов агрессора.

Напомним, одесситы в очередной раз провели митинг возле одесской мэрии с требованием увеличить финансирование на нужды Вооруженных Сил Украины. Также сегодня в Черном море российских ракетоносителей нет, но ситуация может измениться.