Модульні зерносховища для фермерів Одещини - як отримати

Зерно висипається. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН передасть Україні 615 модульних зерносховищ агровиробникам. Частину з них отримають аграрії Одещини.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Як отримати

Отримати модульні зерносховища можуть аграрії в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Херсонській областях. Щоб виділили таке обладнння, необхідно подати заявку до 19 березня 2025 року. Крім того, для цього потрібно обробляти від 200 до 1 000 гектарів офіційно зареєстрованих земель, які активно використовуються для сільськогосподарського виробництва.

Особливості модульних зерносховищ

Модульні зерносховища від ООН допоможуть аграріям вирішити проблему дефіциту місця для врожаю та зекономити післязбиральні витрати. Місткість кожної такої конструкції — 1 000 тонн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про шахраїв, які заробили на фермерах 7,5 мільйона гривень. А також про те, чому на Одещині постраждали озимі.