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Модульные зернохранилища от ООН для аграриев с Одесчины — условия

5 марта 2025 17:20
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Модульные зернохранилища для фермеров Одесской области - как получить
Зерно высыпается. Фото иллюстративное: Новости.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН передаст Украине 615 модульных зернохранилищ агропроизводителям. Часть из них получат аграрии Одесской области.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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Как получить

Получить модульные зернохранилища могут аграрии в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях. Чтобы выделили такое оборудование, необходимо подать заявку до 19 марта 2025 года. Кроме того, для этого нужно обрабатывать от 200 до 1 000 гектаров официально зарегистрированных земель, которые активно используются для сельскохозяйственного производства.

Особенности модульных зернохранилищ

Модульные зернохранилища от ООН помогут аграриям решить проблему дефицита места для урожая и сэкономить послеуборочные расходы. Вместительность каждой такой конструкции — 1 000 тонн.

Напомним, недавно мы писали о мошенниках, которые заработали на фермерах 7,5 миллиона гривен. А также о том, почему в Одесской области пострадали озимые.

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