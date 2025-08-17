Відео
Молдова посилила правила в'їзду для українських водіїв — які саме

Молдова посилила правила в’їзду для українських водіїв — які саме

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 18:35
Нові правила в’їзду в Молдову для українських авто
Прикордонниця забирає документи у чоловіка. Фото: Прикордонна поліція Молдови

На кордоні з Молдовою для українських водіїв діють нові правила. Тепер серед обов’язкових документів — сертифікат техогляду. Його видають лише на сертифікованих СТО після перевірки технічного стану автомобіля. Якщо документа немає, прикордонники можуть відмовити у в’їзді.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

Навіщо сертифікат техогляду авто

Сертифікат підтверджує, що авто справне, не має серйозних несправностей і відповідає екологічним стандартам.

Нові вимоги поширюються на всі авто — легкові, мікроавтобуси, вантажівки та автобуси.

Що потрібно мати на кордоні з Молдовою

  • закордонний паспорт (біометричний або з візою);
  • водійське посвідчення;
  • техпаспорт на авто;
  • страховий поліс "Зелена карта";
  • сертифікат техогляду;
  • віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.

Крім того, є митні обмеження. До Молдови не можна ввозити:

  • наркотики, зброю, вибухівку, хімікати;
  • продукти тваринного походження без фабричної упаковки;
  • саджанці, насіння, ґрунт.

У разі порушення — товар можуть вилучити, а в’їзд заборонити.

Нагадаємо, водії в Україні мають законне право не проходити перевірку на стан сп'яніння. Також ми писали, які документи не можна забувати мандрівникам до Румунії.

Одеса авто Одеська область Новини Одеси документи техогляд
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
