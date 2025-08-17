Нові правила в’їзду в Молдову для українських авто

Прикордонниця забирає документи у чоловіка. Фото: Прикордонна поліція Молдови

На кордоні з Молдовою для українських водіїв діють нові правила. Тепер серед обов’язкових документів — сертифікат техогляду. Його видають лише на сертифікованих СТО після перевірки технічного стану автомобіля. Якщо документа немає, прикордонники можуть відмовити у в’їзді.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

Навіщо сертифікат техогляду авто

Сертифікат підтверджує, що авто справне, не має серйозних несправностей і відповідає екологічним стандартам.

Нові вимоги поширюються на всі авто — легкові, мікроавтобуси, вантажівки та автобуси.

Що потрібно мати на кордоні з Молдовою

закордонний паспорт (біометричний або з візою);

водійське посвідчення;

техпаспорт на авто;

страховий поліс "Зелена карта";

сертифікат техогляду;

віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.

Крім того, є митні обмеження. До Молдови не можна ввозити:

наркотики, зброю, вибухівку, хімікати;

продукти тваринного походження без фабричної упаковки;

саджанці, насіння, ґрунт.

У разі порушення — товар можуть вилучити, а в’їзд заборонити.

Нагадаємо, водії в Україні мають законне право не проходити перевірку на стан сп'яніння. Також ми писали, які документи не можна забувати мандрівникам до Румунії.