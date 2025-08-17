Нові правила в’їзду в Молдову для українських авто

Молдова посилила правила в’їзду для українських водіїв — які саме
На кордоні з Молдовою для українських водіїв діють нові правила. Тепер серед обов’язкових документів — сертифікат техогляду. Його видають лише на сертифікованих СТО після перевірки технічного стану автомобіля. Якщо документа немає, прикордонники можуть відмовити у в’їзді.
Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.
Навіщо сертифікат техогляду авто
Сертифікат підтверджує, що авто справне, не має серйозних несправностей і відповідає екологічним стандартам.
Нові вимоги поширюються на всі авто — легкові, мікроавтобуси, вантажівки та автобуси.
Що потрібно мати на кордоні з Молдовою
- закордонний паспорт (біометричний або з візою);
- водійське посвідчення;
- техпаспорт на авто;
- страховий поліс "Зелена карта";
- сертифікат техогляду;
- віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.
Крім того, є митні обмеження. До Молдови не можна ввозити:
- наркотики, зброю, вибухівку, хімікати;
- продукти тваринного походження без фабричної упаковки;
- саджанці, насіння, ґрунт.
У разі порушення — товар можуть вилучити, а в’їзд заборонити.
