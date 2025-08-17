Новые правила въезда в Молдову для украинских авто

Пограничница забирает документы у мужчины. Фото: Пограничная полиция Молдовы

На границе с Молдовой для украинских водителей действуют новые правила. Теперь среди обязательных документов — сертификат техосмотра. Его выдают только на сертифицированных СТО после проверки технического состояния автомобиля. Если документа нет, пограничники могут отказать во въезде.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

Зачем нужен сертификат техосмотра авто

Сертификат подтверждает, что авто исправно, не имеет серьезных неисправностей и соответствует экологическим стандартам.

Новые требования распространяются на все авто — легковые, микроавтобусы, грузовики и автобусы.

Что нужно иметь на границе с Молдовой

загранпаспорт (биометрический или с визой);

водительское удостоверение;

техпаспорт на авто;

страховой полис "Зеленая карта";

сертификат техосмотра;

виньетку — подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове.

Кроме того, есть таможенные ограничения. В Молдову нельзя ввозить:

наркотики, оружие, взрывчатку, химикаты;

продукты животного происхождения без фабричной упаковки;

саженцы, семена, грунт.

В случае нарушения — товар могут изъять, а въезд запретить.

