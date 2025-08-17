Новые правила въезда в Молдову для украинских авто

Молдова ужесточила правила въезда для украинских водителей
На границе с Молдовой для украинских водителей действуют новые правила. Теперь среди обязательных документов — сертификат техосмотра. Его выдают только на сертифицированных СТО после проверки технического состояния автомобиля. Если документа нет, пограничники могут отказать во въезде.
Зачем нужен сертификат техосмотра авто
Сертификат подтверждает, что авто исправно, не имеет серьезных неисправностей и соответствует экологическим стандартам.
Новые требования распространяются на все авто — легковые, микроавтобусы, грузовики и автобусы.
Что нужно иметь на границе с Молдовой
- загранпаспорт (биометрический или с визой);
- водительское удостоверение;
- техпаспорт на авто;
- страховой полис "Зеленая карта";
- сертификат техосмотра;
- виньетку — подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове.
Кроме того, есть таможенные ограничения. В Молдову нельзя ввозить:
- наркотики, оружие, взрывчатку, химикаты;
- продукты животного происхождения без фабричной упаковки;
- саженцы, семена, грунт.
В случае нарушения — товар могут изъять, а въезд запретить.
