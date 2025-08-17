Видео
Главная Одесса Молдова ужесточила правила въезда для украинских водителей

Молдова ужесточила правила въезда для украинских водителей

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 18:35
Новые правила въезда в Молдову для украинских авто
Пограничница забирает документы у мужчины. Фото: Пограничная полиция Молдовы

На границе с Молдовой для украинских водителей действуют новые правила. Теперь среди обязательных документов — сертификат техосмотра. Его выдают только на сертифицированных СТО после проверки технического состояния автомобиля. Если документа нет, пограничники могут отказать во въезде.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

Зачем нужен сертификат техосмотра авто

Сертификат подтверждает, что авто исправно, не имеет серьезных неисправностей и соответствует экологическим стандартам.

Новые требования распространяются на все авто — легковые, микроавтобусы, грузовики и автобусы.

Что нужно иметь на границе с Молдовой

  • загранпаспорт (биометрический или с визой);
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт на авто;
  • страховой полис "Зеленая карта";
  • сертификат техосмотра;
  • виньетку — подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове.

Кроме того, есть таможенные ограничения. В Молдову нельзя ввозить:

  • наркотики, оружие, взрывчатку, химикаты;
  • продукты животного происхождения без фабричной упаковки;
  • саженцы, семена, грунт.

В случае нарушения — товар могут изъять, а въезд запретить.

Напомним, водители в Украине имеют законное право не проходить проверку на состояние опьянения. Также мы писали, какие документы нельзя забывать путешественникам в Румынию.

Одесса авто Одесская область Новости Одессы документы техосмотр
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
