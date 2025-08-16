Які документи необхідно брати із собою до Румунії

З Одещини до Румунії на авто — які документи не можна забути
Румунія змінила правила в'їзду для водіїв, які подорожують на своєму авто. Тепер без сертифіката технічного стану машини прикордонники мають право повернути мандрівника назад, навіть якщо всі інші документи у нього в наявності.
Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.
Сертифікат техогляду авто
Сертифікат техогляду, який тепер є необхідним для в'їзду в Румунію — це офіційний документ, який підтверджує, що авто справне, не має критичних пошкоджень, і відповідає вимогам безпеки та екології. Отримати його можна після перевірки машини на сертифікованій СТО.
Окрім цього, для в’їзду на територію Румунії українським водіям потрібні такі документи:
- біометричний закордонний паспорт або паспорт із чинною візою;
- міжнародне водійське посвідчення;
- технічний паспорт на автомобіль;
- "Зелена карта" — страховка, яка діє за межами України;
- довіреність, якщо водій не є власником авто;
- сертифікат технічного стану (нове обов’язкове правило).
Що не можна ввозити
У Румунію категорично заборонено ввозити:
- наркотичні речовини, зброю, боєприпаси й вибухівку;
- продукти без заводського пакування (м’ясо, молоко, сир тощо);
- великі суми готівки — понад 10 000 євро без письмової декларації;
- значну кількість алкоголю та сигарет — лише в дозволених нормах.
У разі виявлення чого-небудь з цього списку ваше авто можуть розвернути на кордоні та навіть на певний час заборонити в'їзд у країну.
