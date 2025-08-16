Відео
Головна Одеса З Одещини до Румунії на авто — які документи не можна забути

З Одещини до Румунії на авто — які документи не можна забути

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 18:15
Які документи необхідно брати із собою до Румунії
Кордон із Румунією. Фото ілюстративне: Укрінформ

Румунія змінила правила в'їзду для водіїв, які подорожують на своєму авто. Тепер без сертифіката технічного стану машини прикордонники мають право повернути мандрівника назад, навіть якщо всі інші документи у нього в наявності.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

Читайте також:

Сертифікат техогляду авто 

Сертифікат техогляду, який тепер є необхідним для в'їзду в Румунію — це офіційний документ, який підтверджує, що авто справне, не має критичних пошкоджень, і відповідає вимогам безпеки та екології. Отримати його можна після перевірки машини на сертифікованій СТО. 

Окрім цього, для в’їзду на територію Румунії українським водіям потрібні такі документи:

  • біометричний закордонний паспорт або паспорт із чинною візою;
  • міжнародне водійське посвідчення;
  • технічний паспорт на автомобіль;
  • "Зелена карта" — страховка, яка діє за межами України;
  • довіреність, якщо водій не є власником авто;
  • сертифікат технічного стану (нове обов’язкове правило).

Що не можна ввозити

У Румунію категорично заборонено ввозити:

  • наркотичні речовини, зброю, боєприпаси й вибухівку;
  • продукти без заводського пакування (м’ясо, молоко, сир тощо);
  • великі суми готівки — понад 10 000 євро без письмової декларації;
  • значну кількість алкоголю та сигарет — лише в дозволених нормах.

У разі виявлення чого-небудь з цього списку ваше авто можуть розвернути на кордоні та навіть на певний час заборонити в'їзд у країну.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, де є затори на трасі Одеса-Рені сьогодні. А також про  нові вимоги для туристів, які подорожують до Молдови.

Одеса кордон Румунія Новини Одеси документи
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
