Ситуація на дорогах Одещини — де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затор на кордоні. Фото ілюстративне: ДПСУ

Сьогодні ввечері, 16 серпня, на трасі Одеса-Рені фіксуються величезні затори у бік Молдови, зокрема біля Паланки. Шляхом до КПП до Румунії тягнучок вже немає, тому проїзд наразі вільний.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилося декілька величезних черг автівок. Простояти там доведеться не менше двох годин, що краще враховувати мандрівникам при плануванні маршруту. На КПП в Рені, за даними картографічного сервісу, також є одна тягнучка, однак вона не є значною. Що стосується "Старокозачого — Тудора", заторів поки не зафіксовано.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа їх теж не зафіксовано. Поїздка з Одеси триватиме трохи більше 4 годин.

Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для туристів, які подорожують до Молдови на своєму авто. А також про те, які документи необхідно взяти із собою до Румунії.