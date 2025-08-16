Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Выехать в Молдову невозможно — ситуация на трассе Одесса-Рени

Выехать в Молдову невозможно — ситуация на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 17:05
Ситуация на дорогах Одесской области — где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)
Пробка на границе. Фото иллюстративное: ГПСУ

Сегодня вечером, 16 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются огромные пробки в сторону Молдовы, в частности возле Паланки. По дороге к КПП в Румынию тянучек уже нет, поэтому проезд пока свободен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

На пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько огромных очередей автомобилей. Простоять там придется не менее двух часов, что лучше учитывать путешественникам при планировании маршрута. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, также есть одна тянучка, однако она не является значительной. Что касается "Староказачьего — Тудора", пробок пока не зафиксировано.

None - фото 1
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа их тоже не зафиксировано. Поездка из Одессы продлится чуть более 4 часов.

None - фото 2
Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для туристов, путешествующих в Молдову на своем авто. А также о том, какие документы необходимо взять с собой в Румынию.

Одесса дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации