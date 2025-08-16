Ситуация на дорогах Одесской области — где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Выехать в Молдову невозможно — ситуация на трассе Одесса-Рени
Сегодня вечером, 16 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются огромные пробки в сторону Молдовы, в частности возле Паланки. По дороге к КПП в Румынию тянучек уже нет, поэтому проезд пока свободен.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
На пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько огромных очередей автомобилей. Простоять там придется не менее двух часов, что лучше учитывать путешественникам при планировании маршрута. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, также есть одна тянучка, однако она не является значительной. Что касается "Староказачьего — Тудора", пробок пока не зафиксировано.
Пробки в Румынию
У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа их тоже не зафиксировано. Поездка из Одессы продлится чуть более 4 часов.
