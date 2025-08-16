Ситуация на дорогах Одесской области — где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на границе. Фото иллюстративное: ГПСУ

Сегодня вечером, 16 августа, на трассе Одесса-Рени фиксируются огромные пробки в сторону Молдовы, в частности возле Паланки. По дороге к КПП в Румынию тянучек уже нет, поэтому проезд пока свободен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько огромных очередей автомобилей. Простоять там придется не менее двух часов, что лучше учитывать путешественникам при планировании маршрута. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, также есть одна тянучка, однако она не является значительной. Что касается "Староказачьего — Тудора", пробок пока не зафиксировано.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа их тоже не зафиксировано. Поездка из Одессы продлится чуть более 4 часов.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для туристов, путешествующих в Молдову на своем авто. А также о том, какие документы необходимо взять с собой в Румынию.