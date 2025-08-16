Смертельна ДТП в Одесі - вантажівка збила жінку

Вантажівка після ДТП. Фото: Національна поліція України

В Одесі у пересипському районі вантажівка наїхала на жінку на перехресті вулиць Отамана Головатого та Церковної. На жаль, від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Подробиці трагедії

49-річній водій вантажівки MAN під час повороту праворуч на перехресті вул. Отамана Головатого та Церковної здійснив наїзд на жінку, яка перетинала дорогу. На жаль, від отриманих травм пішохідка загинула на місці до приїзду "швидкої". Її особа наразі ще встановлюється.



На місці працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП. Патрульні поліцейські встановлюють всі обставини події та забезпечують регулювання дорожнього руху.



Водія вантажівки буде перевірено на стан сп’яніння. Правоохоронці вирішують питання щодо надання кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Повідомлення Національної поліції України. Фото: скриншот новини ГУНП

