Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Смертельне ДТП в Одесі за участю вантажівки — що відомо

Смертельне ДТП в Одесі за участю вантажівки — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 14:15
Смертельна ДТП в Одесі - вантажівка збила жінку
Вантажівка після ДТП. Фото: Національна поліція України

В Одесі у пересипському районі вантажівка наїхала на жінку на перехресті вулиць Отамана Головатого та Церковної. На жаль, від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Реклама
Читайте також:

Подробиці трагедії

49-річній водій вантажівки MAN під час повороту праворуч на перехресті вул. Отамана Головатого та Церковної здійснив наїзд на жінку, яка перетинала дорогу. На жаль, від отриманих травм пішохідка загинула на місці до приїзду "швидкої". Її особа наразі ще встановлюється.

На місці працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП. Патрульні поліцейські встановлюють всі обставини події та забезпечують регулювання дорожнього руху.

Водія вантажівки буде перевірено на стан сп’яніння. Правоохоронці вирішують питання щодо надання кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

None - фото 1
Повідомлення Національної поліції України. Фото: скриншот новини ГУНП

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в РФ вантажівка двічі влетіла в людей. А також про те, яка ситуація на дорогах Одещини сьогодні.

ДТП Одеса смерть дороги Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації