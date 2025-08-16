Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Черга на кордоні. Фото ілюстративне: ДПСУ

Сьогодні зранку, 16 серпня, на трасі Одеса-Рені утворилося декілька значних заторів у бік Молдови. Дорогою до Румунії тягнучки фіксуються лише біля деяких прикордонних сіл.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилася велика черга автівок, простояти в якій доведеться близько години. Шляхом до нього рух також місцями ускладнено. Це краще враховувати мандрівникам при плануванні маршруту. На КПП в Рені, за даними картографічного сервісу, тягнучок не спостерігається. Що стосується "Старокозачого — Тудора", заторів поки не зафіксовано.

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа їх теж не зафіксовано. Однак проїзд ускладнено неподалік від прикордонного села Броска. Поїздка з Одеси триватиме близько 5 годин.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для туристів, які подорожують до Молдови за кермом. А також про те, які документи необхідно взяти із собою для в'їзду до Румунії.