Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Очередь на границе. Фото иллюстративное: ГПСУ

Сегодня утром, 16 августа, на трассе Одесса-Рени образовалось несколько значительных пробок в сторону Молдовы. По дороге в Румынию тянучки фиксируются только возле некоторых приграничных сел.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась большая очередь автомобилей, простоять в которой придется около часа. По пути к нему движение также местами затруднено. Это лучше учитывать путешественникам при планировании маршрута. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, тянучек не наблюдается. Что касается "Староказачьего — Тудора", пробок пока не зафиксировано.

Пробки на Молдову. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа их тоже не зафиксировано. Однако проезд затруднен неподалеку от пограничного села Броска. Поездка из Одессы продлится около 5 часов.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для туристов, путешествующих в Молдову за рулем. А также о том, какие документы необходимо взять с собой для въезда в Румынию.