Главная Одесса Смертельное ДТП в Одессе с участием грузовика — что известно

Смертельное ДТП в Одессе с участием грузовика — что известно

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 14:15
Смертельное ДТП в Одессе - грузовик сбил женщину
Грузовик после ДТП после ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе в Пересыпском районе грузовик наехал на женщину на перекрестке улиц Атамана Головатого и Церковной. К сожалению, от полученных травм потерпевшая погибла на месте.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Читайте также:

Подробности трагедии

49-летний водитель грузовика MAN во время поворота направо на перекрестке ул. Атамана Головатого и Церковной совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу. К сожалению, от полученных травм пешеход погибла на месте до приезда "скорой". Ее личность пока еще устанавливается.

На месте работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП. Патрульные полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и обеспечивают регулирование дорожного движения.

Водитель грузовика будет проверен на состояние опьянения. Правоохранители решают вопрос о предоставлении квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

None - фото 1
Сообщение Национальной полиции Украины. Фото: скришнот новости ГУНП

Напомним, недавно мы писали о том, как в РФ грузовик дважды влетел в людей. А также о том, какая ситуация на дорогах Одесской области сегодня.

Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
