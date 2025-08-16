Смертельное ДТП в Одессе - грузовик сбил женщину

Грузовик после ДТП после ДТП. Фото: Национальная полиция Украины

В Одессе в Пересыпском районе грузовик наехал на женщину на перекрестке улиц Атамана Головатого и Церковной. К сожалению, от полученных травм потерпевшая погибла на месте.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Подробности трагедии

49-летний водитель грузовика MAN во время поворота направо на перекрестке ул. Атамана Головатого и Церковной совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу. К сожалению, от полученных травм пешеход погибла на месте до приезда "скорой". Ее личность пока еще устанавливается.



На месте работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП. Патрульные полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и обеспечивают регулирование дорожного движения.



Водитель грузовика будет проверен на состояние опьянения. Правоохранители решают вопрос о предоставлении квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Сообщение Национальной полиции Украины. Фото: скришнот новости ГУНП

