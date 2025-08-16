Смертельное ДТП в Одессе - грузовик сбил женщину

Смертельное ДТП в Одессе с участием грузовика — что известно
В Одессе в Пересыпском районе грузовик наехал на женщину на перекрестке улиц Атамана Головатого и Церковной. К сожалению, от полученных травм потерпевшая погибла на месте.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Подробности трагедии
49-летний водитель грузовика MAN во время поворота направо на перекрестке ул. Атамана Головатого и Церковной совершил наезд на женщину, которая пересекала дорогу. К сожалению, от полученных травм пешеход погибла на месте до приезда "скорой". Ее личность пока еще устанавливается.
На месте работают следственно-оперативная группа по расследованию ДТП. Патрульные полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и обеспечивают регулирование дорожного движения.
Водитель грузовика будет проверен на состояние опьянения. Правоохранители решают вопрос о предоставлении квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
