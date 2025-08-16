Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Из Одесчины в Румынию на авто — какие документы нельзя забыть

Из Одесчины в Румынию на авто — какие документы нельзя забыть

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 18:15
Какие документы необходимо брать с собой в Румынию
Граница с Румынией. Фото иллюстративное: Укринформ

Румыния изменила правила въезда для водителей, путешествующих на своем авто. Теперь без сертификата технического состояния машины пограничники имеют право вернуть путешественника обратно, даже если все остальные документы у него в наличии.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сертификат техосмотра авто

Сертификат техосмотра, который теперь необходим для въезда в Румынию — это официальный документ, подтверждающий, что авто исправно, не имеет критических повреждений, и соответствует требованиям безопасности и экологии. Получить его можно после проверки машины на сертифицированной СТО.

Кроме этого, для въезда на территорию Румынии украинским водителям нужны следующие документы:

  • биометрический загранпаспорт или паспорт с действующей визой;
  • международное водительское удостоверение;
  • технический паспорт на автомобиль;
  • "Зеленая карта" — страховка, которая действует за пределами Украины;
  • доверенность, если водитель не является владельцем авто;
  • сертификат технического состояния (новое обязательное правило).

Что нельзя ввозить

В Румынию категорически запрещено ввозить:

  • наркотические вещества, оружие, боеприпасы и взрывчатку;
  • продукты без заводской упаковки (мясо, молоко, сыр и т.д.);
  • крупные суммы наличности — более 10 000 евро без письменной декларации;
  • значительное количество алкоголя и сигарет — только в разрешенных нормах.

В случае обнаружения чего-либо из этого списка ваше авто могут развернуть на границе и даже на время запретить въезд в страну.

Напомним, недавно мы писали о том, где есть пробки на трассе Одесса-Рени сегодня. А также о новых требованиях для туристов, путешествующих в Молдову.

Одесса граница Румыния Новости Одессы документы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации