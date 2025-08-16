Какие документы необходимо брать с собой в Румынию

Граница с Румынией. Фото иллюстративное: Укринформ

Румыния изменила правила въезда для водителей, путешествующих на своем авто. Теперь без сертификата технического состояния машины пограничники имеют право вернуть путешественника обратно, даже если все остальные документы у него в наличии.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат техосмотра авто

Сертификат техосмотра, который теперь необходим для въезда в Румынию — это официальный документ, подтверждающий, что авто исправно, не имеет критических повреждений, и соответствует требованиям безопасности и экологии. Получить его можно после проверки машины на сертифицированной СТО.

Кроме этого, для въезда на территорию Румынии украинским водителям нужны следующие документы:

биометрический загранпаспорт или паспорт с действующей визой;

международное водительское удостоверение;

технический паспорт на автомобиль;

"Зеленая карта" — страховка, которая действует за пределами Украины;

доверенность, если водитель не является владельцем авто;

сертификат технического состояния (новое обязательное правило).

Что нельзя ввозить

В Румынию категорически запрещено ввозить:

наркотические вещества, оружие, боеприпасы и взрывчатку;

продукты без заводской упаковки (мясо, молоко, сыр и т.д.);

крупные суммы наличности — более 10 000 евро без письменной декларации;

значительное количество алкоголя и сигарет — только в разрешенных нормах.

В случае обнаружения чего-либо из этого списка ваше авто могут развернуть на границе и даже на время запретить въезд в страну.

