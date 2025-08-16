Какие документы необходимо брать с собой в Румынию

Из Одесчины в Румынию на авто — какие документы нельзя забыть
Румыния изменила правила въезда для водителей, путешествующих на своем авто. Теперь без сертификата технического состояния машины пограничники имеют право вернуть путешественника обратно, даже если все остальные документы у него в наличии.
Сертификат техосмотра авто
Сертификат техосмотра, который теперь необходим для въезда в Румынию — это официальный документ, подтверждающий, что авто исправно, не имеет критических повреждений, и соответствует требованиям безопасности и экологии. Получить его можно после проверки машины на сертифицированной СТО.
Кроме этого, для въезда на территорию Румынии украинским водителям нужны следующие документы:
- биометрический загранпаспорт или паспорт с действующей визой;
- международное водительское удостоверение;
- технический паспорт на автомобиль;
- "Зеленая карта" — страховка, которая действует за пределами Украины;
- доверенность, если водитель не является владельцем авто;
- сертификат технического состояния (новое обязательное правило).
Что нельзя ввозить
В Румынию категорически запрещено ввозить:
- наркотические вещества, оружие, боеприпасы и взрывчатку;
- продукты без заводской упаковки (мясо, молоко, сыр и т.д.);
- крупные суммы наличности — более 10 000 евро без письменной декларации;
- значительное количество алкоголя и сигарет — только в разрешенных нормах.
В случае обнаружения чего-либо из этого списка ваше авто могут развернуть на границе и даже на время запретить въезд в страну.
