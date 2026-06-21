Молдова розвертає авто з Одещини через один документ

Прикордонник перевіряє авто. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На прикордонних пунктах пропуску з Молдовою посилили контроль за документацією на автотранспорт. Мандрівників попереджають, що відсутність довідки про належний технічний стан машини може призвести до відмови у перетині державного кордону.

Який саме документ став обов'язковим для міжнародних поїздок — повідомляють Новини.LIVE.

Обов'язкова перевірка техстану

Під час проходження митного контролю прикордонні служби мають право вимагати підтвердження справності автомобіля. Йдеться про міжнародний сертифікат технічного огляду, виданий акредитованою станцією діагностики.

Цей папір доводить, що транспорт безпечний для дорожнього руху і відповідає екологічним нормам. Без наявності такого бланка водієві можуть офіційно заборонити в'їзд до сусідньої країни.

Нове правило діє для різних видів транспорту, тому власникам рекомендують подбати про сертифікацію заздалегідь.

Перелік документів для поїздки

Окрім бланка пройденого техогляду, для успішного перетину рубежу водій повинен пред'явити:

дійсний паспорт для виїзду за кордон;

посвідчення водія відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію машини;

поліс міжнародного страхування "Зелена карта";

молдовську віньєтку як доказ оплати користування дорогами.

Якщо серед пасажирів є неповнолітні, необхідно підготувати їхні закордонні паспорти або свідоцтва про народження. При подорожі з одним із батьків слід враховувати актуальні юридичні вимоги до супроводу дітей.

Перелік заборонених речей та товарів

Митна служба Молдови нагадує про суворий нагляд та обмеження на імпорт таких позицій:

будь-яка зброя, спецзасоби та боєприпаси;

психотропні або наркотичні речовини;

медикаменти суворого обліку без лікарського рецепта;

м'ясна, молочна продукція та напівфабрикати;

бджолиний мед;

живі рослини, кущі та саджанці без фітосанітарних дозволів.

Спроба транспортування цих вантажів загрожує вилученням заборонених речей та накладенням грошового штрафу.

Як повідомляли Новини.LIVE, на трасі Одеса — Рені біля пункту пропуску "Рені — Джюрджюлешть" планують встановити систему відеоспостереження та автоматичного керування рухом транспорту. Вона працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та дозволить контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області завершили модернізацію одразу чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Оновлення мають зробити перетин кордону комфортнішим для людей і швидшим для перевезення товарів. Також поблизу одного з переходів облаштували нову сервісну зону для водіїв і подорожуючих.