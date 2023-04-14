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Молодь Одеси долучилася до акції "Великоднє дерево Миру": фоторепортаж Новини.LIVE

14 квітня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Молодь Одеси долучилася до акції "Великоднє дерево Миру": фоторепортаж Новини.LIVE
В Одесі прикрасили дерево писанками. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні у Міському саду одеські учні долучилися до акції "Великоднє дерево Миру". Представники Парламенту старшокласників Одеси, а також закладів загальної середньої освіти та вихованці позашкільної освіти прикрасили дерево великодніми писанками.

Фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська разом милувалась красою Великоднього дерева. 

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Одесити розглядають писанки ручної роботи якими прикрасили дерево.
Одесити розглядають писанки ручної роботи, якими прикрасили дерево. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Здебільшого писанки в патріотичних тонах.
Здебільшого писанки в патріотичних тонах. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Є навіть зв’язана писанка з прапором та гербом України. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
На фоні писанок гарно майорить прапор України. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

16 квітня в Україні відзначатимуть Світле Христове Воскресіння, і на Одещині понад 2000 правоохоронців будуть забезпечувати порядок та безпеку під час святкових богослужінь у 472 храмах. Поліцейські будуть чергувати поряд із релігійними спорудами, контролюватимуть дотримання вимог воєнного стану, забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок.

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