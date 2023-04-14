Молодь Одеси долучилася до акції "Великоднє дерево Миру": фоторепортаж Новини.LIVE

В Одесі прикрасили дерево писанками. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Сьогодні у Міському саду одеські учні долучилися до акції "Великоднє дерево Миру". Представники Парламенту старшокласників Одеси, а також закладів загальної середньої освіти та вихованці позашкільної освіти прикрасили дерево великодніми писанками.

Фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська разом милувалась красою Великоднього дерева.

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16 квітня в Україні відзначатимуть Світле Христове Воскресіння, і на Одещині понад 2000 правоохоронців будуть забезпечувати порядок та безпеку під час святкових богослужінь у 472 храмах. Поліцейські будуть чергувати поряд із релігійними спорудами, контролюватимуть дотримання вимог воєнного стану, забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок.