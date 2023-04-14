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Молодежь Одессы присоединилась к акции "Пасхальное дерево Мира": фоторепортаж Новини.LIVE

14 апреля 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Молодежь Одессы присоединилась к акции "Пасхальное дерево Мира": фоторепортаж Новини.LIVE
В Одессе украсили дерево писанками. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня в Городском саду одесские учащиеся присоединились к акции "Пасхальное дерево Мира". Представители Парламента старшеклассников Одессы, а также заведений общего среднего образования и воспитанники внешкольного образования украсили дерево пасхальными писанками.

Фотокорреспондентка Новини.LIVE Юлия Браславская вместе любовалась красотой Пасхального дерева.

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Мероприятие прошло в рамках благотворительного марафона "К светлому дню — светлые поступки". Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Одесситы рассматривают писанки ручной работы, которыми украсили дерево.
Одесситы рассматривают писанки ручной работы, которыми украсили дерево. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
В основном писанки в патриотических тонах.
В основном писанки в патриотических тонах. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Есть даже связанная писанка с флагом и гербом Украины. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
На фоне писанок хорошо развевается флаг Украины. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

16 апреля в Украине будут отмечать Светлое Христово Воскресение, и в Одесской области более 2000 правоохранителей будут обеспечивать порядок и безопасность во время праздничных богослужений в 472 храмах. Полицейские будут дежурить рядом с религиозными сооружениями, контролировать соблюдение требований военного положения, обеспечивать публичную безопасность и порядок.

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