Молодежь Одессы присоединилась к акции "Пасхальное дерево Мира": фоторепортаж Новини.LIVE

В Одессе украсили дерево писанками. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Сегодня в Городском саду одесские учащиеся присоединились к акции "Пасхальное дерево Мира". Представители Парламента старшеклассников Одессы, а также заведений общего среднего образования и воспитанники внешкольного образования украсили дерево пасхальными писанками.

Фотокорреспондентка Новини.LIVE Юлия Браславская вместе любовалась красотой Пасхального дерева.

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Одесситы рассматривают писанки ручной работы, которыми украсили дерево. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

В основном писанки в патриотических тонах. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Есть даже связанная писанка с флагом и гербом Украины. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

На фоне писанок хорошо развевается флаг Украины. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

16 апреля в Украине будут отмечать Светлое Христово Воскресение, и в Одесской области более 2000 правоохранителей будут обеспечивать порядок и безопасность во время праздничных богослужений в 472 храмах. Полицейские будут дежурить рядом с религиозными сооружениями, контролировать соблюдение требований военного положения, обеспечивать публичную безопасность и порядок.