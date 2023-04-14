Молодежь Одессы присоединилась к акции "Пасхальное дерево Мира": фоторепортаж Новини.LIVE
Сегодня в Городском саду одесские учащиеся присоединились к акции "Пасхальное дерево Мира". Представители Парламента старшеклассников Одессы, а также заведений общего среднего образования и воспитанники внешкольного образования украсили дерево пасхальными писанками.
Фотокорреспондентка Новини.LIVE Юлия Браславская вместе любовалась красотой Пасхального дерева.
16 апреля в Украине будут отмечать Светлое Христово Воскресение, и в Одесской области более 2000 правоохранителей будут обеспечивать порядок и безопасность во время праздничных богослужений в 472 храмах. Полицейские будут дежурить рядом с религиозными сооружениями, контролировать соблюдение требований военного положения, обеспечивать публичную безопасность и порядок.