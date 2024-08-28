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МОН України достроково розірвало контракт з ректором Одеського університету

28 серпня 2024 17:24
Верзілова Єлизавета - редактор
Звільнення ректора Одеського університету: наказ МОН
Прийомне відділення університету в Одесі. Фото: google.maps
Верзілова Єлизавета - редактор

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прийняв рішення достроково розірвати контракт з ректором Одеського національного технологічного університету Ларисою Іванченковою. Відповідний наказ уже підписаний. 

Про це повідомляють ЗМІ.

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Причина розірвання контракту

Причиною для такого рішення стало те, що ректор Лариса Іванченкова не пройшла спеціальну перевірку. У результаті вона була звільнена з посади, яку обіймала з 2022 року. 

"Наказую достроково припинити дію контракту від 12 грудня 2022 року та звільнити Іванченкову Ларису Володимирівну з посади ректора Одеського національного технологічного університету 26 серпня 2024 року як таку, що не пройшла спеціальну перевірку", — йдеться у документі.

Звільнення Іванченкової
Наказ МОН України. Фото: ЗМІ

Декларація  Іванченкової

У декларації Лариса Іванченкова вказала квартиру в Одесі площею 48,6 кв.м., а також ювелірні вироби на суму 780 000 гривень, якими вона володіє з 2000 року. 

МОН України достроково розірвало контракт з ректором Одеського університету - фото 2
Нерухомість Іванченкової. Фото: скриншот

У 2022 році зарплата Іванченкової на посаді ректора склала 496 333 гривень. Окрім цього, у документ також внесені грошові активи на суму 80 000 доларів, 10 000 євро та майже 200 тисяч гривень.

Зарплата ректора одеського університету
Джерела доходу. Фото: скриншот
МОН України достроково розірвало контракт з ректором Одеського університету - фото 4
Грошові активи. Фото: скриншот

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