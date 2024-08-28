Звільнення ректора Одеського університету: наказ МОН

МОН України достроково розірвало контракт з ректором Одеського університету
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прийняв рішення достроково розірвати контракт з ректором Одеського національного технологічного університету Ларисою Іванченковою. Відповідний наказ уже підписаний.
Про це повідомляють ЗМІ.
Причина розірвання контракту
Причиною для такого рішення стало те, що ректор Лариса Іванченкова не пройшла спеціальну перевірку. У результаті вона була звільнена з посади, яку обіймала з 2022 року.
"Наказую достроково припинити дію контракту від 12 грудня 2022 року та звільнити Іванченкову Ларису Володимирівну з посади ректора Одеського національного технологічного університету 26 серпня 2024 року як таку, що не пройшла спеціальну перевірку", — йдеться у документі.
Декларація Іванченкової
У декларації Лариса Іванченкова вказала квартиру в Одесі площею 48,6 кв.м., а також ювелірні вироби на суму 780 000 гривень, якими вона володіє з 2000 року.
У 2022 році зарплата Іванченкової на посаді ректора склала 496 333 гривень. Окрім цього, у документ також внесені грошові активи на суму 80 000 доларів, 10 000 євро та майже 200 тисяч гривень.
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