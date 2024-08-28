ЗРГК "Панцир-С1" на Керченському мосту: деталі

Кримський міст. Фото: росЗМІ

Росія розмістила зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) "Панцир-С1" прямо на Кримському мосту. Комплекс помічений на супутникових знімках вже понад місяць.

Про це у середу, 28 серпня, повідомила моніторингова група Telegram-каналу "Крымский ветер".

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Захист Кримського мосту

На знімках видно, що "Панцир-С1" встановлено на мосту для захисту від можливих атак. Це підтверджується не лише супутниковими зображеннями, але й реальними фотографіями, які були зроблені очевидцями.

Такі дії Росії свідчать про посилення оборони ключових об'єктів в Криму, зокрема Керченського мосту, який є важливим стратегічним об'єктом для військових і логістичних потреб.

ЗРГК "Панцир-С1" — що відомо

ЗРГК "Панцир-С1" — це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Він використовується для ближнього прикриття цивільних та військових об’єктів від повітряного нападу. Також може захищати об’єкт від наземних та надводних загроз.

ЗРГК "Панцир-С1". Фото: росЗМІ

Час розгортання комплексу — до 5 хвилин. Ракетами може вражати цілі на висоті до 15 км і на відстані до 20 км; снаряди можуть летіти на відстань до 4 км.