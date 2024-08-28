ЗРГК "Панцирь-С1" на Керченском мосту: детали

Крымский мост. Фото: росСМИ

Россия разместила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" прямо на Крымском мосту. Комплекс замечен на спутниковых снимках уже больше месяца.

Об этом в среду, 28 августа, сообщила мониторинговая группа Telegram-канала "Крымский ветер".

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Защита Крымского моста

На снимках видно, что "Панцирь-С1" установлен на мосту для защиты от возможных атак. Это подтверждается не только спутниковыми изображениями, но и реальными фотографиями, сделанными очевидцами.

Такие действия России свидетельствуют об усилении обороны ключевых объектов в Крыму, в частности Керченского моста, который является важным стратегическим объектом для военных и логистических нужд.

ЗРГК "Панцирь-С1" — что известно

ЗРГК "Панцирь-С1" — это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Он используется для прикрытия гражданских и военных объектов от воздушного нападения. Также может защищать объект от наземных и надводных угроз.

СРГК "Панцирь-С1". Фото: росСМИ

Время развертывания комплекса — до 5 минут. Ракеты могут поражать цели на высоте до 15 км и на расстоянии до 20 км; снаряды могут лететь на расстояние до 4 км.