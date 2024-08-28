Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow МОН Украины досрочно расторгло контракт с ректором Одесского университета arrow

МОН Украины досрочно расторгло контракт с ректором Одесского университета

28 августа 2024 17:24
Верзилова Єлизавета - редактор
Увольнение ректора Одесского университета: приказ МОН
Приемное отделение университета в Одессе. Фото: google.maps
Верзилова Єлизавета - редактор

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной принял решение досрочно разорвать контракт с ректором Одесского национального технологического университета Ларисой Иванченковой. Соответствующий приказ уже подписан.

Об этом сообщают СМИ.

Читайте также:

Причина расторжения контракта

Причиной такого решения стало то, что ректор Лариса Иванченкова не прошла специальную проверку. В результате она была уволена с занимаемой должности с 2022 года.

"Приказываю досрочно прекратить действие контракта от 12 декабря 2022 года и уволить Иванченкову Ларису Владимировну с должности ректора Одесского национального технологического университета 26 августа 2024 года как не прошедшую специальную проверку" , — говорится в документе.

Увольнение Иванченковой
Приказ МОН Украины. Фото: СМИ

Декларация Иванченковой

В декларации Лариса Иванченкова указала квартиру в Одессе площадью 48,6 кв.м., а также ювелирные изделия на сумму 780 000 гривен, которыми она владеет с 2000 года.

МОН Украины досрочно расторгло контракт с ректором Одесского университета - фото 2
Недвижимость Иванченко. Фото: скриншот

В 2022 году зарплата Иванченко в должности ректора составила 496 333 гривен. Кроме того, в документ также внесены денежные активы на сумму 80 000 долларов, 10 000 евро и почти 200 тысяч гривен.

Зарплата ректора одесского университета
Источники дохода. Фото: скриншот
МОН Украины досрочно расторгло контракт с ректором Одесского университета - фото 4
Денежные активы. Фото: скриншот

Также важные новости дня по теме:

Одесса МОН Одесская область увольнение Новости Одессы Университет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:36 Россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину — есть пострадавшие

17:27 Жара не отступит — Укргидрометцентр предупредил об опасности для регионов

17:24 МОН Украины досрочно расторгло контракт с ректором Одесского университета

17:19 Дурова освободили из-под стражи – что известно

17:17 Усик рассказал, зачем подарил Зеленскому чемпионский титул

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

17:13 В Минобороны объяснили, что такое Армия ID и как им пользоваться

17:13 Зеленский поблагодарил представителей Вселенского Патриархата за молитвы ради Украины

17:12 В Израиле мальчик разбил кувшин, которому по меньшей мере 3500 лет — что сказали в музее

16:55 Когда военным приходит зарплата и почему ее могут задержать — детали

16:55 Ощущают угрозу — оккупанты разместили ЗРПК прямо на Крымском мосту

17:36 Россияне сбросили авиабомбу на Харьковщину — есть пострадавшие

17:27 Жара не отступит — Укргидрометцентр предупредил об опасности для регионов

17:24 МОН Украины досрочно расторгло контракт с ректором Одесского университета

17:19 Дурова освободили из-под стражи – что известно

17:17 Усик рассказал, зачем подарил Зеленскому чемпионский титул

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

17:13 В Минобороны объяснили, что такое Армия ID и как им пользоваться

17:13 Зеленский поблагодарил представителей Вселенского Патриархата за молитвы ради Украины

17:12 В Израиле мальчик разбил кувшин, которому по меньшей мере 3500 лет — что сказали в музее

16:55 Когда военным приходит зарплата и почему ее могут задержать — детали

16:55 Ощущают угрозу — оккупанты разместили ЗРПК прямо на Крымском мосту

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

16:25 Реформа Укрзализныци для евроинтеграции — нардеп назвал основную идею

Text

15:42 Отсутствие билетов в Укрзализныце — нардеп объяснил причину дефицита

Text

15:27 Строительство дороги в 18 км от фронта — нардеп Крейденко объяснил, кто за это отвечает

Text

14:51 Экономический аналитик Себастьянович объяснил, почему экономическое бронирование будет неэффективным

Text

13:04 Российский обстрел Кривого Рога и его последствия — эфир День.LIVE

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан - 80x80

Скандальный случай с конем — реакция власти и горожан

Text

12:18 Пять новых механизированных бригад ВСУ подготовят по стандартам НАТО, — военный эксперт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвал главное отличие дрона от ракеты "Паляниця"

Text

09:31 Романенко прокомментировал создание первой украинской баллистической ракеты

Text

08:00 Первая украинская баллистика и срочное заседание Совета Украина-НАТО — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2024
Text

23:57 РФ могла давить на Дурова – эксофицер КГБ объяснил, для чего основатель Telegram был в Азербайджане

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

21 августа 2024

20:38 Какой размер штрафа грозит за отсутствие военного билета — детали