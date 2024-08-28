Увольнение ректора Одесского университета: приказ МОН

Приемное отделение университета в Одессе. Фото: google.maps

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной принял решение досрочно разорвать контракт с ректором Одесского национального технологического университета Ларисой Иванченковой. Соответствующий приказ уже подписан.

Об этом сообщают СМИ.

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Причина расторжения контракта

Причиной такого решения стало то, что ректор Лариса Иванченкова не прошла специальную проверку. В результате она была уволена с занимаемой должности с 2022 года.

"Приказываю досрочно прекратить действие контракта от 12 декабря 2022 года и уволить Иванченкову Ларису Владимировну с должности ректора Одесского национального технологического университета 26 августа 2024 года как не прошедшую специальную проверку" , — говорится в документе.

Приказ МОН Украины. Фото: СМИ

Декларация Иванченковой

В декларации Лариса Иванченкова указала квартиру в Одессе площадью 48,6 кв.м., а также ювелирные изделия на сумму 780 000 гривен, которыми она владеет с 2000 года.

Недвижимость Иванченко. Фото: скриншот

В 2022 году зарплата Иванченко в должности ректора составила 496 333 гривен. Кроме того, в документ также внесены денежные активы на сумму 80 000 долларов, 10 000 евро и почти 200 тысяч гривен.

Источники дохода. Фото: скриншот