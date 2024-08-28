Увольнение ректора Одесского университета: приказ МОН

МОН Украины досрочно расторгло контракт с ректором Одесского университета
Министр образования и науки Украины Оксен Лесной принял решение досрочно разорвать контракт с ректором Одесского национального технологического университета Ларисой Иванченковой. Соответствующий приказ уже подписан.
Об этом сообщают СМИ.
Причина расторжения контракта
Причиной такого решения стало то, что ректор Лариса Иванченкова не прошла специальную проверку. В результате она была уволена с занимаемой должности с 2022 года.
"Приказываю досрочно прекратить действие контракта от 12 декабря 2022 года и уволить Иванченкову Ларису Владимировну с должности ректора Одесского национального технологического университета 26 августа 2024 года как не прошедшую специальную проверку" , — говорится в документе.
Декларация Иванченковой
В декларации Лариса Иванченкова указала квартиру в Одессе площадью 48,6 кв.м., а также ювелирные изделия на сумму 780 000 гривен, которыми она владеет с 2000 года.
В 2022 году зарплата Иванченко в должности ректора составила 496 333 гривен. Кроме того, в документ также внесены денежные активы на сумму 80 000 долларов, 10 000 евро и почти 200 тысяч гривен.
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