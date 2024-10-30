Директор одеського зоопарку Біляков випустив новий кліп

Монстри та нечисть в Одеському зоопарку — новий кліп до Гелловіну
Фредді Крюгер, Франкенштейн, Малефісента й інші монстри відвідали Одеський зоопарк. Всі вони — персонажі нового кліпу, який випустив директор закладу Ігор Біляков.
Кліп опублікували на сторінці зоопарку.
Про що відео
У кліпі знялися співробітники зоопарку, а також одеський комік Борис Барський. Останній виступив у ролі Стенлі Іпкіса з фільму "Маска". Сам Ігор Біляков зіграв роль персонажа у стилі стимпанк. За сюжетом, монстри та нечисть приходять на кастинг до нового рок-гурту, а потім всі разом йдуть гуляти зоопарком.
Нагадаємо, кліпи до різноманітних свят стали візитівкою Одеського зоопарку. Зокрема, Ігор Біляков поставав перед публікою у ролях різноманітних тварин і птахів, а також виконував власні пісні.
Раніше ми повідомляли про те, що Одеський зоопарк чекають масштабні оновлення. Також ми розповідали, як у закладі знайшли притулок тварини, які постраждали від війни.
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