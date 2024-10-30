Директор одеського зоопарку Біляков випустив новий кліп

Кадр з кліпу Ігоря Білякова. Фото: Одеський зоопарк

Фредді Крюгер, Франкенштейн, Малефісента й інші монстри відвідали Одеський зоопарк. Всі вони — персонажі нового кліпу, який випустив директор закладу Ігор Біляков.

Кліп опублікували на сторінці зоопарку.

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Про що відео

У кліпі знялися співробітники зоопарку, а також одеський комік Борис Барський. Останній виступив у ролі Стенлі Іпкіса з фільму "Маска". Сам Ігор Біляков зіграв роль персонажа у стилі стимпанк. За сюжетом, монстри та нечисть приходять на кастинг до нового рок-гурту, а потім всі разом йдуть гуляти зоопарком.

Нагадаємо, кліпи до різноманітних свят стали візитівкою Одеського зоопарку. Зокрема, Ігор Біляков поставав перед публікою у ролях різноманітних тварин і птахів, а також виконував власні пісні.

Раніше ми повідомляли про те, що Одеський зоопарк чекають масштабні оновлення. Також ми розповідали, як у закладі знайшли притулок тварини, які постраждали від війни.