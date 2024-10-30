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Монстры и нечисть в Одесском зоопарке — новый клип к Хэллоуину

30 октября 2024 14:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Директор одесского зоопарка Беляков выпустил новый клип
Кадр из клипа Игоря Белякова. Фото: Одесский зоопарк
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Фредди Крюгер, Франкенштейн, Малефисента и другие монстры посетили Одесский зоопарк. Все они — персонажи нового клипа, который выпустил директор заведения Игорь Беляков.

Клип опубликовали на странице зоопарка.

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В клипе снялись сотрудники зоопарка, а также одесский комик Борис Барский. Последний выступил в роли Стэнли Ипкиса из фильма "Маска". Сам Игорь Беляков сыграл роль персонажа в стиле стимпанк. По сюжету монстры и нечисть приходят на кастинг в новую рок-группу, а затем все вместе идут гулять по зоопарку.

Напомним, клипы к различным праздникам стали визитной карточкой Одесского зоопарка. В частности, Игорь Беляков представал перед публикой в ролях разных животных и птиц, а также исполнял собственные песни.

Ранее мы сообщали о том, что Одесский зоопарк ждут масштабные обновления. Также мы рассказывали, как в заведении нашли приют животные, пострадавшие от войны.

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